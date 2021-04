Slavia si na zbytek sezony dala pět cílů. Titul, pohár, rekord. A dál?

1 Dva body od titulu

Ve středu Slavia porazila Zlín 2:1 a po zaváhání Sparty jí chybí poslední dva body k jistotě titulu. Slavit může už po nedělním utkání na Bohemians. „Máme šest pokusů a logicky bychom to chtěli dotáhnout co nejdřív,“ řekl Jindřich Trpišovský.

„Mít v systému 34 kol už šest zápasů před koncem titul takhle na dosah, je skvělý počin. Dobře víme, že poslední kroky bývají nejtěžší, proto jsme rádi, že jsme v tak komfortní situaci. Náskok nám dává možnost víc sahat do sestavy a hráči, kteří nemají takovou praxi a herní sebevědomí, nejsou pod drtivým tlakem, jako byli někteří hráči v minulých dvou sezonách.“

2 Nejdelší série bez porážky

„Musím říct, že na tenhle rekord jsme hodně mysleli,“ přiznal trenér Trpišovský. Jeho tým už ve čtyřiceti po sobě jdoucích ligových zápasech nenašel přemožitele. Ve středu tak vyrovnal rekord Sparty z let 1943 až 1946. „Něco takového nikdo nedokázal už 75 let, což ukazuje, jak to je těžké. Považuji to za jeden z nejhodnotnějších týmových výkonů, jaký může být.“

Slavia výsledek zatím „jen“ vyrovnala, teď se chce osamostatnit a z tabulek vymazat věčného rivala. „Je rozdíl se o rekord s někým dělit, nebo aby Slavia byla na prvním místě. Takovou šanci třeba už nikdy mít nebudeme, takže tohle je teď náš nejbližší cíl.“

3 Vítězství v poháru a zisk double

Příští středu čeká Slavii dohrávka čtvrtfinále domácího poháru v Olomouci. Ostatní celky už jsou o krok dál a MOL Cup zná i semifinálový los. Pokud Slavia přes Hanáky přejde, čeká ji atraktivní zápas proti Spartě. „Je dobře, že ligu máme ve svých rukách a můžeme ji rozhodnout už v neděli, protože pohár před nás staví další těžké zápasy.“

V roce 2019 Trpišovský dovedl Slavii k zisku double, ale v minulé sezoně se cesta pohárovým pavoukem zastavila už v říjnovém osmifinále v Ostravě. Zisk double letos určitě na slávistickém seznamu cílů nechybí.

4 Král střelců. Kuchta, Sima, Stanciu?

Jindřich Trpišovský mluví primárně o kolektivních metách, ale zisk koruny pro krále střelců jako jeden z cílů potvrdil. „Nechci všechno prozrazovat, ale s králem střelců těch cílů máme pět,“ řekl. „Jde nám o týmové věci, ale jestli z toho vypadne ještě individuální trofej jako loni pro Petara Musu, tak to bude něco navíc. Nejdřív však musíme zvládnout týmové cíle.“

Střeleckou tabulku po středečním zásahu proti Zlínu vede s třinácti góly Jan Kuchta. S dvoubrankovým odstupem za ním zůstává pětice hráčů, do níž patří i další dva slávisté: Nicolae Stanciu a Abdallah Sima. „Uvidíme, jak se o to poperou. Hlavně doufám, že nebudou hrát na sebe a nebudou střílet z 35 metrů. Nechtěl bych, aby se nám soutěž o krále střelců projevila do týmové souhry,“ řekl Trpišovský.

5 Celý rok bez porážky?

Pátý cíl Trpišovský nezmínil ani v náznaku, ale nabízí se plán projít celým jedním ligovým ročníkem bez porážky. Něco takového se naposledy podařilo Spartě v sezoně 2009-2010. Jeden ligový ročník tehdy čítal 30 zápasů, letos by Slavia musela nulu udržet ještě o čtyři kola déle. V závěru sezony ji čekají zápasy na Bohemians, s Plzní, v Olomouci, s Karvinou, v Jablonci a končí doma proti Českým Budějovicím.

„Pokračujeme v náročném tempu. Zápas se Zlínem byl náročný až do posledních minut, někteří hráči si řekli o střídání, další dohrávali vyčerpaní. Ale už na tom jsme lépe než minulý týden. Ve čtvrtek máme volno, protože hrajeme až v neděli,“ připomíná Trpišovský, že i po konci v Evropské lize pokračuje Slavia v náročném programu.

Ale slevit z něj nechce, má totiž svých pět cílů.