Máme tři body a rekord, ale výkon byl hrozný, řekl slávista Kuchta

Slavia se posunula na práh oslav mistrovského titulu. Stačí jí získat jen dva body a už ji ani teoreticky nikdo nepředstihne. Ve středu navíc vyrovnala československý rekord, když prodloužila svoji neporazitelnost už na čtyřicet zápasů. Výhra 2:1 nad bojovným Zlínem se však nerodila lehce, což si Jan Kuchta dobře uvědomoval.

Jak utkání hodnotíte?

Získali jsme tři body a víc bych to radši nerozebíral, protože náš výkon byl hrozný. Pozitivní na tom je, že jsme vyrovnali rekord a získali tři body, ale to je všechno.

Vás ale může těšit, že jste dal vítěznou branku.

Ještěže jsem dal ten gól a pomohl jsem mužstvu, protože jinak bych dnes mančaftu nepomohl. Můj výkon byl šílený, nedostal jsem se vůbec do hry. Nedařilo se mi podržet míč, nedostal jsem se ani do náběhů, protože stopeři Zlína byli hodně vzadu, stáli skoro na vápně a čekali na nás. Nebylo kam se hnout.

Nedávno jste v Opavě řekl, že nedáváte hezké góly, ale jen ty kuriózní. Jak vysoko v tomto žebříčku stojí vaše dnešní dorážka?

Asi hodně vysoko, někam k tomu z Opavy. Měl jsem štěstí, že se to ke mně odrazilo a já zrovna stál na tom správném místě, abych to mohl dorazit. Míč mě nějak trefil do nohy, že jsem ani nemusel dávat ránu. Ale šlo pod klacek a druhý gól byl na světě!

Upevnil jste si vedení v žebříčku střelců. Věříte, že na titul dosáhnete?

Tohle já vůbec nemám v hlavě, jsem rád, že jsem mohl nastoupit v základní sestavě, chci být prospěšný mančaftu a Slavii. Pořadí střelců jde mimo mě, o tom se nebavím.

Tak pojďme k týmovým výkonům. V neděli na Bohemians můžete potvrdit titul. Je to velká motivace?

Je, chceme ten první mečbol proměnit, a pak se soustředit na pohár.

A taky na vylepšování rekordní sérii bez porážky?

Jistě. Když už jsme se dostali tak daleko, bylo by špatně říkat, že ne. Jsem rád, že jsem mohl pod něco takového podepsat. Myslím, že mi to celé dojde až časem, protože tu jsme první rok, užívám si každý zápas a vážím si toho, že můžu s takovými kluky hrát, že můžu spolupracovat se Standou Teclem a dalšími.

O Teclovi mluvíte jako o svém vzoru. Jak jste si užil, že jste nastoupili společně v základní sestavě.

Splnil se mi sen. Od rána jsem se dnes na tu spolupráci hrozně těšil. Je to strašně hodný kluk a pozitivní člověk. Bylo nefér, že se trenér se rozhodl v poločase střídat jeho a mě tam nechal. Vůči Standovi mi to bylo strašně líto, protože on si zasloužil, aby hrál dál, ne já.