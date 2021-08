Slovácku se v Evropě nedařilo. Ženy teď zkusí zázrak v boji o Ligu mistryň

„Všichni se moc těšíme. Je to pro nás velký fotbalový svátek. Málokomu se poštěstí,“ pronesl trenér slováckých žen Petr Bláha.



„Pro nás je to nevídaná situace. Chceme si to užít od začátku, co jsme ve Švédsku. A jsme odhodlané předvést maximum,“ doplnila obránkyně Natálie Valášková.

Slovácko profitovalo z rozšíření Ligy mistryň, jako třetí tým české soutěže si vybojovalo účast v nemistrovské části. Cesta do skupinové fáze je však ještě klikatější než v mužské obdobě Ligy mistrů. Hradišťské družstvo by muselo vyřadit celkem tři soupeřky.

„I zázraky se dějí,“ glosoval Bláha s nadsázkou kvalitu sokyň na miniturnaji v Kristianstadu, odkud postoupí do druhého kvalifikační kola jen vítězky. „Pracujeme s hodně mladým týmem. Soupeřky mají věkový průměr o několik let více a hráčky, které se fotbalem živí a mají velké zkušenosti.“

První semifinálovou dvojici tvoří domácí družstvo a dánské Bröndby Kodaň, Slovácko se od osmi večer střetne s francouzským Bordeaux, které má ve svém kádru čerstvou olympijskou vítězku Kanaďanku Vanessu Gillesovou.

„Bordeaux je na úrovni Sparty, Slavie, možná ještě lepší,“ míní Bláha, který strávil spousty hodin u videa analyzováním hry třetího týmu francouzské ligy. „Když se všechno sejde dohromady, holky odevzdají na hřišti všechno, co v nich je, a utkání zvládnout po taktické stránce, pak můžeme uspět.“

„Každý zápas je jiný, může se stát cokoliv. Třeba nebudou mít den,“ věří také Valášková.

Slovácko neponechalo nic náhodě. Hradišťská výprava se přemístila autobusem do Skandinávie z neděle na pondělí.



„Cesta byla skvělá, řidič nás dovezl na trajekt s předstihem. Všechno klaplo. Na únavu z cestování se nemůžeme vymlouvat,“ poznamenal trenér.

„Město je krásné, snad bude možnost se projít po okolí,“ přála si Valášková. Přestože Liga mistryň za tou mužskou pokulhává ve všech ohledech, ve Švédsku, jehož reprezentace získala na letošní olympiádě stříbro, je ženský fotbal populární.

„Povědomí o kvalifikačním turnaji tady je. Viděl jsem šoty v televizi, rozhovory s domácím trenérem,“ prozradil Bláha.

Všechny zápasy se však odehrají za zavřenými dveřmi bez lidí na tribunách. „Je to škoda, diváci udělají hodně, nebude atmosféra,“ lituje Valášková.

O to více Slovácko mrzí, že klub neuspěl se žádostí o pořadatelství.

„Lidé ze širokého okolí se začali o Ligu mistryň zajímat. Nějaká tisícovka by přišla,“ soudí Bláha.

Kristianstadu přitom spadlo hostitelství do klína. Původně se mělo hrát v Kodani, kvůli epidemické situaci se ho ale dánský klub vzdal a místo sebe vybral logicky sousední Švédsko.