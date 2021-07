Plovdiv byl průměrný soupeř, na penalty nemělo dojít, štvalo Hofmanna

V domácí odvetě přitom druhý tým bulharské ligy přehráli, ze 120 minut drtivé převahy ale vytěžili pouze jeden gól Daníčka, který pak neuspěl při desítkách stejně jako Holzer s Kohútem.

„Byl to průměrný soupeř, kterého jsme měli o dvě branky porazit. Na penalty vůbec nemuselo dojít. Chyběl tomu gól,“ štvalo stopera Stanislava Hofmanna vyřazení.

Proč jste ho tedy nedali?

Zasloužili jsme si ho. Na to se ale nehraje. Musíme to tam nějak docpat, když to nejde z velkých šancí. Oni čekali, byli zalezlí, zdržovali od začátku. Chovali se jako mistři světa. Věřil jsem, že se jim to vrátí v penaltách. Bohužel fotbal dnes nebyl spravedlivý. V Plovdivu měli dva nepříjemné brejky. Nebyly to žádné extra šance. Dnes nepředvedli nic. Byl to průměrný soupeř. V naší lize jsou daleko lepší týmy.

Utkání se přitom vyvíjelo podle plánu, že?

Odvetu jsme začali dobře, jak jsme chtěli. Dali jsme gól, ve výkonu jsme pokračovali. Měli jsme přidat druhý gól, kterým bychom rozhodli. Měli jsme dost šancí, hodně centrů. V penaltách je jeden šťastnější, my byli ti smutnější. Mrzí nás inkasovaný gól v Plovdivu, který přišel úplně na konci zápasu. Mohli jsme mít lepší výchozí pozici.

Za stavu 1:0 jsme měl po rohu gól na hlavě. Co chybělo?

Přede mnou skákal Rambo (Reinberk) s jejich obráncem. Balon se mi na chvíli ztratil a reagoval jsem na poslední chvíli. Šlo to umístit na zadní i přední tyč, ale v rychlosti jsem to blbě trefil. Mělo to jít kamkoliv jinam než do gólmana. Bohužel jsem to dal přímo do něho.

Na penalty jste si pak nevěřil?

Nechtěl jsem jít. Den před zápasem jsme je trénovali. Všichni kluci dali, já ne. Kteří chtěli jít, tak šli. Bylo jich celkem dost, takže jsem se nikam necpal. Poslední penalty, které jsem kopal, jsem většinou nedal.

Co si vezmete ze slovácké premiéry v evropských pohárech?

Zkušenost to je. Většina z nás je ještě nehrála. Všechny to bavilo, užívali jsme si to. Nechtěli jsme vypadnout hned v prvním kole. Jsme zklamaní. Bude nás to nějakou dobu bolet. Těšili jsme se na hezký dvojzápas s Kodaní. Časem budeme vzpomínat, že jsme si Evropu zahráli. Teď nezbývá nic jiného než tuhle sezonu makat, abychom se do nějakého poháru zase dostali.

Už v neděli hostíte v lize Budějovice. Jak těžké bude dostat z hlavy rychle zklamání?

Máme v pátek trénink. Tam si to rozebereme. Každý má jiný recept. Mě přes den asi rozptýlí děti. Nebudu mít tolik prostoru nad tím přemýšlet. Život jde dál. Prohráli jsme na penalty. To se stávám i velkým týmům. Máme před sebou spoustu zápasů v lize, sezona se teprve rozběhla.