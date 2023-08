Ve Spartě byl Pospěch kapitánem, pak zářil v Kodani: Já a legenda? Nepřehánět!

V Kodani, kde zítra sparťané v úterý rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů, zažil běhavý pravý obránce zlaté časy, kdy se mladý klub šplhal mezi širší evropskou špičku a doma sbíral titul za titulem.

FC Kodaň - Sparta Úterý 20.00 online

Budu hodně přehánět, když řeknu, že jste v Kodani legenda?

To přeháníte dost.

Jak to? Vždyť vás fanoušci zvolili do nejlepší sestavy historie.

Vím, fajn pocit. Nějakou stopu jsem tam asi zanechal, ale za Kodaň určitě hrála větší jména. Někteří kluci tam strávili mnohem delší dobu než já, to jsou větší persony. Ale snad si mě tam lidi vážili a občas si na mě ještě vzpomenou. Párkrát mě na dovolené u moře někdo z Dánska zastavil a povídá: Jé, jste to vy?