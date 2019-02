Olomoučtí mladíci po prohře s Lyonem vypadli z Youth League

Olomoucký Pavel Zifčák (vlevo) v souboji s Melvinem Bardem z Lyonu.

Fotbalisté Olomouce vypadli hned v úvodním kole jarních bojů Youth League hráčů do 19 let. Hanáci v mládežnické obdobě Ligy mistrů prohráli doma s Lyonem 0:2 a nedokázali postoupit do osmifinále, čímž by vyrovnali český rekord Příbrami ze sezony 2015/16.

Olomouc prošla do jarních bojů díky postupu přes dvě kola podzimní části vyřazovací fáze mistrovské větve Youth League. Souboj play off s Lyonem se hrál už pouze na jedno utkání a Sigma nedokázala zúročit výhodu domácího prostředí, přestože s velkým favoritem držela krok. Hanáci měli řadu gólových šancí, ale v koncovce se prosadil pouze soupeř. Do vedení ho po půlhodině hry poslal Caqueret a pojistku přidal v 83. minutě Pintor. 2. kolo fotbalové UEFA Youth League hráčů do 19 let Sigma Olomouc "19" - Olympique Lyon "19" 0:2 (0:1)

Branky: 31. Caqueret, 83. Pintor. Postoupil Lyon.

Sestava Olomouce: Trefil - Diblík (81. Raab), David, Zima, Beňa - Vybíral (61. Zlatohlávek), Grygar, Langer - Matoušek (74. Grečmal), Zifčák, Galus (61. Šíp). Trenér: Trenér: Janotka.