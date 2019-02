Olomoučtí mladíci zatápěli i Lyonu, v juniorské Lize mistrů ale končí

Kolikrát si věřili až moc, všiml si Zifčák V úvodu spálili tři obrovské šance. A to ve vyřazovací části juniorské Ligy mistrů fotbalisté Lyonu v Olomouci potrestali. „Hrozná škoda,“ litoval porážky 0:2 hroťák Sigmy Pavel Zifčák. Kapitán se pral s urostlými stopery srdnatě. „Rozhoduje se v šestnáctce. Měli jsme dost šancí, které se daly proměnit, i hodně rohů. Lyon ukázal, že je silný tým. Šance proměnil. Hráli výborně. Ale ostudu jsme neudělali až na pár zkratů.“ Zkrat předvedl brankář Barcola, který vás nakopl v přerušené hře a dostal jen žlutou kartu.

Stoupl jsem mu do cesty, protože jsem nechtěl, aby rychle rozehrál. Asi si to vzal osobně. Dal mi kolenem do kyčle. Měla to být červená. Rozhodčí mi řekl, že mu to na červenou nepřipadalo, což mi přijde absurdní. Ale překousli jsme to. Co vám chybělo v koncovce?

Klid. Nás hnali fanoušci a pod tíhou okamžiku jsme to nezvládli. Byli jsme zbrklí. Lyon vedl krásnou střelou, pak dohrál naši chybu. Byl Lyon kvalitou jinde?

Vynikající hráči, ale dá se s nimi hrát, dali se porazit. Když byli nervózní a unavení, taky ztráceli. Kolikrát si věřili až moc. To je sráželo. Olomoucký Pavel Zifčák (vlevo) v souboji s Melvinem Bardem z Lyonu. Vy jste si na stopery věřil.

Nervózní jsem byl hodně, ale člověk se musí kontrolovat. Proti tak urostlým stoperům jsem ještě nehrál. Na videu jsme si říkali, že jsou vysocí, ale že tak moc, to jsem nečekal. Při nástupu jsem se na ně díval zezdola a říkal si: ‚Ty jo, to bude zajímavý.‘ Ale i s nimi se dalo hrát. Je před vámi ještě hodně práce?

Hodně. Je to sice Liga mistrů, ale do devatenácti let. Se špičkovým fotbalem se to nedá srovnávat. Jsou to pro nás cenné zkušenosti. Jsme moc rádi, že jsme se dostali tak daleko a mohli reprezentovat klub. Řadím to mezi nejlepší zážitky. Jsem hrdý na kluky isebe, že jsme se dostali tak daleko. Byl jste na stáži v Sampdorii Janov, přípravu jste absolvoval ve Vítkovicích. Pomohlo vám to?

Pomohlo, konfrontace s chlapy je vždy lepší. Hrát u nás první ligu by bylo o dost náročnější. Tohle byli pořád ještě kluci. Dospělý fotbal je o pár levelů víc. V zahraničí jsou na tom ale hráči výborně fyzicky, takticky i technicky.