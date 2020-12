Slavia krok od postupu. Mám radost, že výsledky v Evropě opakujeme, říká kouč

Třetí rok po sobě Slavia na evropské scéně dokazuje svou konkurenceschopnost.



Slavia - Zenit Petrohrad 2:0 13.12. 2018 Sestava Slavie: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (90. Baluta) - Zmrhal, Hušbauer, Stoch (90. Frydrych), Souček, Olayinka - Škoda (85. Traoré).

V sezoně 2018/19 prošla v Evropské lize slavně až do čtvrtfinále, kde ji vyřadil pozdější vítěz soutěže Chelsea.

V ročníku 2019/20 hrála v Champions League proti evropským gigantům Barceloně, Dortmundu a Interu Milán.

A letos je i přes pomalejší pohárový rozjezd krok od dalšího postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy.

Ve čtvrtek večer (výkop v 21.00) červenobílým ke splnění cíle stačí v Edenu s Hapoelem Beer Ševa i remíza. Za týden ještě nastoupí v posledním duelu skupiny v Leverkusenu.

Trenére, jak si považujete toho, že dobré výkony v Evropě dokážete opakovat?

Mám z toho velkou radost. Zvlášť, když přihlédneme k tomu, jak se tým změnil. Nedávno jsem se díval na první poločas našeho domácího zápasu se Sevillou a ta obměna je obrovská. Vážím si toho, že i letos, když nám do skupiny nalosovali špičkový tým z Francie i Německa, máme už kolo před koncem šanci postoupit.

Navíc spousta vašich hráčů sbírá první evropské zkušenosti.

Nebo je to pro ně i vůbec první sezona ve Slavii. Sima, Kuchta, Lingr, Zima, Oscar... jsem rád, že je tenhle tým konkurenceschopný. Jasně, hra kolikrát ještě není dokonalá, ale jsme schopni to nahradit bojovností, nasazením, entuziasmem. Jsem rád, že tihle kluci navazují na hráče, kteří se dostali tam, kam se dostali, a na mezinárodní scéně kráčí v jejich šlépějích.

ONLINE: Slavia - Hapoel Beer Ševa čtvrtek od 21 hodin

Ve čtvrtek mohou proti Beer Ševě udělat další důležitý krok. K postupu vám stačí i remíza.

Na to ale vůbec nesmíme koukat. Čeká nás zápas, který chceme vyhrát, nejsme mužstvo, které by umělo hrát na remízu. Chceme hrát aktivně, co nejvíc ohrožovat branku soupeře. Čím víc gólů dáme, tím to pro soupeře bude složitější.

Co od Izraelců čekáte?

Oni se prezentují od prvního zápasu ve skupině stejně, ať už to bylo následně v Nice nebo v Leverkusenu. Hrají z pevného a zataženého bloku a jejich největší zbraní jsou rychlé protiútoky.

Jaké zbraně budete mít k dispozici vy? Jsou všichni hráči zdraví?

Obejít se bohužel budeme muset bez Tomáše Malínského a Davida Hovorky, kteří jsou zranění, a bez Ladislava Takácse, který není na soupisce pro Evropskou ligu. Ostatní se dali po náročném programu a drobných potížích, které měli, dohromady a budou připraveni.