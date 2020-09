Další trofej pro mocný Bayern. A zase k ní pomohl Pan Superpohár

Nejen on si potom vzpomněl na zápas, který se na konci srpna 2013 odehrál v pražském Edenu.

Bayern (i tehdy jako vítěz treble) na stadionu Slavie bojoval s Chelsea o další trofej, o Superpohár. Prohrával 0:1, po přestávce vyrovnal, na začátku prodloužení zase inkasoval...

Pak se mocně tlačil za gólem, gólman Petr Čech likvidoval šance, ale tu poslední, v závěrečné sekundě nastavení, už nechytil. Javi Martínez poslal duel do penalt, v nichž byl šťastnější německý gigant.

„A teď to bylo jako v tom roce 2013,“ líčil Martínez, o sedm let starší, s o něco delšími vlasy – a o něco nižší minutáží. V Superpoháru v Edenu šel na trávník v 56. minutě, ve čtvrtek večer až v prodloužení.



Španělský defenzivní univerzál je v Bayernu od léta 2012 a už nehrává tak často jako dřív, přesto je na něj vždycky spolehnutí.

„Kdykoli ho potřebujeme, dá tomu sto procent. Je to vítězný typ, má spoustu zkušeností a úžasnou mentalitu, což zase prokázal,“ prohlásil kouč Hansi Flick.



A Martínez ta slova jen potvrzuje.

„Vždy, když obléknu dres Bayernu, odevzdám na hřišti maximum. Což jsem snad ukázal,“ culil se po triumfu nad Sevillou. „Je mi jedno, jestli hraju deset minut, patnáct, víc, míň... Pokaždé chci pomoci týmu. A tentokrát se mi to povedlo gólem,“ citoval jej klubový web.



Bayern zkompletoval tzv. quadruple, když získal čtvrtou trofej v kalendářním roce. Potvrdil, že je aktuálně nejlepším týmem Evropy.

„A to díky příběhu tady Javiho, kterému už říkáme jen Pan Superpohár. Prostě naskočí do zápasu a dá gól, byl to výjimečný okamžik a já z něj mám ohromnou radost,“ dodal Thomas Müller.