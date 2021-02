Víc trofejí než porážek. Hans Flick, stvořitel vítězného monstra z Mnichova

Prvním týmem, který v jedné sezoně vyhrál všechno, co se dalo, byla Barcelona, rok 2009. A na lavičce Guardiola. Na hřišti Xavi, Iniesta, Messi, Eto´o, Henry, Puyol, Pedro, Piqué...

Španělský titul, Královský pohár, Liga mistrů, španělský Superpohár, evropský Superpohár a mistrovství světa klubů.

„Možná bych měl zavolat Messimu a ostatním. A rozdáme si to o sedmý titul, co říkáš? Řekni mi kdy a kde a my dorazíme,“ pronesl Guardiola pobaveně. „MiaSanMia, My jsme My,“ ukončil vzkaz známým heslem Bayernu.

Od Guardioly to nebylo žádné vychloubání, že on byl tím prvním... Ale kompliment za mimořádnou sezonu klubu, který v letech 2013 až 2016 trénoval a má ho pořád v srdci.

„Velká gratulace, je to něco mimořádného, čeho jste dosáhli. Šest titulů za rok, neskutečné. Jsem na vás hrdý a každému blahopřeju. Speciálně tobě, Hansi. I hráčů i tvým kolegům,“ líčil Guardiola ve svém bytě do kamery.

Tenkrát z Barcelony stvořil vítězné monstrum, ale co je to proti dnešnímu Bayernu...

Jen slyšte: Hans Flick převzal Bayern 3. listopadu 2019 po Nico Kovačovi, kterému dělal asistenta. Od té doby získal s mnichovským klubem víc trofejí, než tým utrpěl porážek.

Německý mistr 2019/2020, vítěz Německého poháru, vítěz německého i evropského Superpoháru.

Na triumf v Lize mistrů dosáhl Bayern impozantně: jedenáct zápasů, jedenáct výher, z nichž především ta čtvrtfinálová nad Barcelonou 8:2 je nezapomenutelná. Skóre 43:8.

A naposledy ve čtvrtek v Kataru mužstvo vyhrálo mistrovství světa klubů, kde si Bayern poradil nejdřív s africkým šampionem z Káhiry a ve finále s mexickým Tigres 1:0.

Proti šampionovi Střední a Severní Ameriky, který v semifinále zdolal brazilské Palmeiras Sao Paulo, měl Bayern spoustu šancí. Soupeře naopak do žádné nepustil.

„Gratuluji svému mužstvu. Chlapci se zapsali do historie. V posledních dnech jsme čelili mnoha problémům, ale kluci pořád hráli skvěle. Jsem na ně hrdý, je úžasné, čeho dosáhli,“ řekl Flick na tiskovce po finálovém utkání.

Celkem šest titulů za poslední sezonu. Jen pro vysvětlení, klubový šampionát se počítá ještě do roku 2020, z podzimního termínu na únor 2021 byl přeložen kvůli pandemii koronaviru.

Ve Flickově éře Bayern od 3. listopadu 2019 prohrál jen pět zápasů.

Krátce po svém jmenování v bundeslize podlehl Leverkusenu a hned poté v Mönchengladbachu. Loni v září nestačil na domácí Hoffenheim (1:4), kde Flick před odchodem do Bayernu dělal sportovního manažera.

A letos v lednu Bayern v bundeslize opět nachytal Mönchengaldbach a vzápětí na penalty vypadl z Německého poháru na hřišti druholigového Kielu.

Celková dosavadní bilance Flicka je 58 výher, 5 remíz a 5 porážek.

„Šest trofejí, to je něco zvláštního. Velký příběh nejen pro Bayern Mnichov, ale pro celý fotbal. Způsob, jakým jsme na něj dosáhli, zůstane dlouho v paměti,“ pronesl útočník Robert Lewandowski, jenž byl zvolen nejlepším fotbalistů světa za rok 2020 v anketě Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

Trofej z mistrovství světa klubů se u šampiona Ligy mistrů tak trochu očekává. Turnaj se v současné podobě hraje od roku 2005 a jen třikrát nevyhrál evropským tým. Starému kontinentu to pokazil Liverpool v roce 2005, Barcelona v roce 2006 a Chelsea v roce 2012.

„Bayern splnil požadavek vyhrát šestou trofej a zopakoval tak unikátní úspěch Barcelony,“ píše v komentáři německý renomovaný magazín Kicker.

„Sice to byla zvláštní sezona, ovlivněná pandemií koronaviru. Liga mistrů se od čtvrtfinále hrála v Lisabonu a na jeden zápas. Ale v žádném případě nesmí být výkon Bayernu snižován,“ zdůraznil Kicker.