Nejezděte na fotbal, vyzývá bavorský premiér. A mlčte, žádá nizozemský

Mlčte, vyzval fanoušky nizozemský premiér Předseda nizozemské vlády Mark Rutte vyzval fotbalové fanoušky, aby přestali na zápasech zpívat a křičet. Varoval je, že pokud nebudou dodržovat opatření proti šíření koronaviru, stadiony opět zavře. Od začátku sezony nizozemské ligy smí na zápasy omezený počet diváků, kteří však musejí dodržovat odstupy a zdržet se zpěvu a fandění, jež přispívá k šíření nákazy. "Prostě mlčte a seďte. Dívejte se na zápas a nekřičte. Dá se to," řekl premiér Rutte k chování fanoušků na stadionech. Nizozemský předseda vlády Mark Rutte. Diváci navzdory pokynům nahlas fandí a mnoho z nich opouští vyhrazená místa, aby se postavili s ostatními do hloučků a společně zpívali. "Je to naprosto nesmyslné. Takhle virus pod kontrolu nedostaneme," řekl Rutte. Podle expertů skupinový zpěv kvůli šíření kapének výrazně zvyšuje riziko nákazy. Denní nárůst infikovaných v Nizozemsku v pondělí poprvé překonal hranici 2 000 případů. Rutte v pátek vyhlásil regionální opatření proti šíření koronaviru, mezi nimiž jsou například dřívější zavírací doby barů a restaurací. Fotbalové stadiony v zemi mohou zaplnit zhruba čtvrtinu své kapacity, aby se daly mezi fanoušky udržet odstupy minimálně 1,5 metru. Příznivci se také musejí dostavit do hlediště v určitých časech - někteří například už hodinu před výkopem, jiní naopak musejí dlouho čekat na místech po závěrečném hvizdu.