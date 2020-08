A teď jsme nejlepší tým v Evropě. Fotbalový Bayern slaví treble

Právě Kimmich, pětadvacetiletý defenzivní univerzál, totiž v devětapadesáté minutě posadil na hlavu Kingsleyho Comana parádní centr.

Hlavička, gólman Keylor Navas na střelu nedosáhl, balon se třepetal v síti – 1:0. Tak vypadal klíčový moment nedělního finále.

Souboj gigantů nakonec opanoval Bayern, favorit ostře sledovaného klání v závěru ročníku. „Když vyhrajete trofej takovým způsobem, s kamarády, kteří jsou pro vás jako bratři... Co víc si přát?“ prohlásil Kimmich.

„Zvítězit ve finále je báječné,“ přidal se Serge Gnabry. „Pracovali jsme nesmírně tvrdě a teď jsme nejlepší tým Evropy.“

Je třeba uznat, že Bayern si oslavy zaslouží. V Champions League neměl konkurenci, na čtvrtfinálové zesměšnění Barcelony (8:2) se bude vzpomínat dlouhá desetiletí. Německý šampion vyhrál všech svých jedenáct zápasů, dal nejvíc gólů ze všech (43), má nejlepšího střelce (Robert Lewandowski - 15 tref).

„Je to zkrátka skvělý pocit,“ prohlašoval do kamer televize BT Sport levý bek Alphonso Davies, než jej spoluhráči osprchovali šampaňským. „Sorry!“ omlouval se reportérovi. „Chtěl jsem dodat, že o tomhle sníte jako kluk. Že vyhrajete Ligu mistrů s týmem, jako je Bayern. Jsem součástí úžasného mužstva.“

Bayern potvrdil úchvatnou formu, od únorové ligové remízy s Lipskem vyhrál 21 zápasů v řadě. Nebylo to tak, že by Paříž do ničeho nepustil, v několika okamžicích se však mohl spolehnout na spolehlivého gólmana Manuela Neuera.

Marně se Paříž snažila soupeřova kapitána překonat, nepůsobila však odevzdaně. Možná i proto mohl její kouč Thomas Tuchel říct: „Souboj dvou supersilných týmů rozhodl jediný gól. Jsem hrdý na své chlapce, na to, jak v několika posledních duelech hráli. Víc už jako trenér chtít nemůžu. Jsem zklamaný, ano, ale ne moc.“