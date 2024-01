Skvělá rozlučka s Ligou mistryň. Slávistické fotbalistky remizovaly v Lyonu

Už před zápasem fotbalistky Slavie věděly, že do další fáze Ligy mistryň nepostoupí, jelikož s Brannem Bergen, druhým týmem tabulky, prohrály dvakrát 0:1.

V tabulce skupiny B zaznamenaly pět bodů za výhru a remízu nad St. Pöltenem a za remízu s Olympiquem Lyon. Jak nečekanou!

Vždyť v posledním duelu hrály vlastně jen o čest, dobré jméno a skóre. Obávaly se, aby neschytaly od Lyonu podobný debakl jako v Praze. 0:9, uff... Což se rozhodně nestalo.

Ba naopak. Na trefu Majriové z 5. minuty zareagovaly slávistky vzápětí. Po rohovém kopu od Krejčiříkové se trefila pohotově Franny Černá -1:1.

Francouzský velkoklub přitvrdil, do vápna posílal jeden balon za druhým a zaslouženě se opět dostal do vedení. Přímý kop dotlačila do sítě agilní Bechoová - 2:1. Jenže slávistky se probraly a po akci Košíkové s Gillesovou si v nastavení připsaly gól, který dost možná ani nečekaly. To bylo radosti!

S Ligou mistryň se tak slávistky loučí s pěti body. A z půdy Lyonu, nejúspěšnějšího týmu Ligy mistryň, si odvážejí cennou remízu.

Co dál? Nyní je čeká opět domácí liga. 9. března startují v Liberci, o týden později se doma v Horních Měcholupech utkají v derby se Spartou.

Utkání 6. kola skupiny B fotbalové Ligy mistryň: Olympique Lyon - Slavia Praha 2:2 (1:1)

Branky: 4. Majriová, 74. Bechoová - 9. Černá, 90.+1 vlastní Gillesová.

Sestava Slavie: Lukášová - Bendová, Keeneová (82. Křivská), Bartovičová - Šlajsová, Černá (87. Košíková), McLaughlinová, Xiaová - Krejčiříková (82. Veselá), Stackpoleová (35. Szewieczková) - Morávková (46. Šurnovská). Trenér: Piták. Brann - St. Pölten 2:1 (1:1).

Konečná tabulka:

1. Lyon 6 4 2 0 25:5 14 2. Brann 6 4 1 1 9:7 13 3. Slavia Praha 6 1 2 3 3:13 5 4. St. Pölten 6 0 1 5 2:14 1