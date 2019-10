Rozladěný Ter Stegen po utkání na Slavii: Musíme si pár věcí vyříkat

Jeden z mála, který je ve Španělsku ušetřen tvrdé kritiky. „Skvělý Ter Stegen“ nebo „oblékl kostým Superhrdiny“.

Pochvala pro něj i pro slávisty, kteří sedmadvacetiletému brankáři návštěvu Prahy hodně znepříjemnili.

„Je těžké být brankářem Barcelony. Když už se k němu soupeř dostane, je to většinou vyložená šance. On je pro nás jistotou. Potřebujete mít na každém postu jednoho z nejlepších hráčů na světě a Ter Stegen tohle splňuje,“ poznamenal záložník Sergio Busquets po utkání v Edenu.

V první půli Ter Stegen zlikvidoval velké příležitosti Zelenému, Masopustovi a Olayinkovi. Zapotil se i po přestávce při mnoha závarech, standardkách, hlavičkách i střelách.

„Nehráli jsme dobře. Nebyl to náš standardní výkon, ale naštěstí máme tři body, což je důležité,“ povídal Ter Stegen po zápase španělským novinářům.

Dál však byl kritický, radost z vítězství z něj rozhodně nesálala. „Musíme si to rozebrat, mluvit o některých věcech. O kterých? Tady to neřeknu, to sem nepatří, rád bych nejdřív mluvil se spoluhráči. Každopádně musíme toho hodně zlepšit.“

Ter Stegen má zásadní podíl na tom, že Barcelona je ve skupině F se sedmi body první. V úvodním utkání v Dortmundu, kde byla rovněž pod tlakem, chytil i pokutový kop. Doma proti Interu Milán za nepříznivého stavu 0:1 spoluhráče rovněž podržel. A na Slavii byl s Messim nejlepším mužem Barcelony.

„Osobně chci v každém utkání udržet co nejvyšší úroveň. A když pomůžu týmu, tím líp. Soupeř měl několik příležitostí, které pramenily z našeho špatného postavení, nebo jsme propadli. Ale to jsou věci, které se při zápase stávají, a proto jsem v bráně, abych je vyřešil.“

Nelíbilo se mu však, jak spoluhráči přistoupili k druhém poločasu. „Hned od začátku nás Slavie zatlačila, to by se nám stávat nemělo. Nedali jsme do toho sto procent,“ mínil.

Výkon se Barceloně nepovedl, nebo na lepší proti nabuzené Slavii prostě neměla. „Stálo nás to hodně sil, ale vyhráli jsme venku a to je vždycky důležité,“ zdůraznil středopolař Busquets.

„Jsme proti soupeřům ve výhodě, máme sedm bodů a ještě dvakrát hrajeme doma. Máme velmi těžkou skupinu a když vyhrajeme příští zápas doma, posuneme se k postupu zase blíž,“ řekl Ter Stegen.