Trpišovský vyzdvihl mentalitu: Naše kvalita nebyla bůhvíjaká, vydřeli jsme to

Ale dost žertování, protože ve čtvrtek to bylo pro Slavii v Evropské lize všechno, jen ne snadné.



„Připravovali jsme se na určitý průběh zápasu, vyvíjel se, jak jsme předpokládali, ale po červené kartě se všechno změnilo. Role se otočily, my jsme potřebovali útočit a dát branku,“ popisoval Trpišovský po vítězství 1:0.

Deset minut před koncem se vám to podařilo.

Díky Peterovi Olayinkovi jsme výsledek zápasu se štěstím strhli na svou stranu, ale dost jsme si to předtím zkomplikovali tou neproměněnou penaltou.

Střídající Stanciu na ni byl určený?

Nebyl, protože nehrál od začátku. Na druhou stranu v tu chvíli už na hřišti byl a poslední penaltu v těžké situaci v Ostravě proměnil. Nebyl důvod něco měnit. Jsem ale rád, že jsme si takovou situací prošli a že jsme ji překonali. Třeba v Izraeli měl každý negativní moment na mužstvo velký dopad, tentokrát ale byla reakce hráčů jiná. Cítil jsme z nich bojovnost, správnou mentalitu.

Dlouho jste se ale ani proti deseti nedokázali prosadit.

Museli jsme si dávat velký pozor na přechod soupeře do útoku, který má nesmírně rychlá křídla, a i týmy v bundeslize s nimi mají velký problém. Bylo důležité, abychom si dávali pozor na postavení po ztrátě míče, ale je pravda, že do jakýchkoli možností, palebných pozic, jsme se prokousávali složitě.

Nakonec vám výrazně pomohli i střídající hráči. Museli jste po vyloučení hostujícího Bellarabiho v prvním poločase překopat herní strategii?

Ano, protože celé utkání se najednou vyvinulo úplně jiným směrem, než na co jsme se připravovali. Kluci před červenou kartou skvěle plnili taktiku, byli zodpovědní v defenzivě, na pozici stažené devítky nám hodně pomohl Ondra Lingr, který společně s Lukášem Provodem zavíral rozehrávku, hráli tam dva na tři, eliminovali jejich stopery.

Ale o přestávce jste právě Lingra stáhl.

Což souvisí s tím vyloučením. Najednou to byl úplně jiný zápas a Leverkusen už nebyl dominantní, ale zataženější. Změnilo se napadání, zakládání útoků. Bylo vidět, že jsme v některých pasážích nebyli dostatečně trpěliví.

Rozdílovým hráčem byl nakonec Olayinka, který do zápasu vletěl z lavičky. Od začátku ještě po covidu nastoupit nemohl?

Počítali jsme s ním do základní sestavy, ale po nemoci se na to ještě necítil. Musíme mu poděkovat, protože nebyl stoprocentně připraven, ale šel nám pomoct. Ukázal mentalitu, která nám po odchodu některých hráčů strašně chybí. Vláďa Coufal, Milan Škoda nebo třeba Simon Deli se dokázali obětovat pro mužstvo, stejně jako to udělal Oli. Dal gól, při kterém si zlomil nos, přesto pak ještě vstal a dohrál zápas na pravém beku, protože Lukáš Masopust měl křeče a nemohl dál. Pro mě hrdina zápasu, typ hráče, na kterého se můžeme naplno spolehnout. Jen potřebujeme, aby se k němu v podobném duchu přidalo co nejvíc dalších.

Vybojované vítězství nad soupeřem z bundesligy je v tom jistě může povzbudit.

Potřebujeme tyto velké zápasy zvládat. Přiznejme si, že fotbalová kvalita nebyla bůhvíjaká, vydřeli jsme to, což je ohromně důležité. Vemte si, že David Zima nebo Ondra Lingr debutovali v pohárech v základu, Oscar toho za sebou také tolik nemá, někteří zase musí hrát na jiných postech než dřív, další jsou po covidu... Doufám, že někteří kluci sami sobě dokázali, že mohou na téhle úrovni hrát.