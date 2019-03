Los jako z Ligy mistrů. Fantazie, zářil Stoch, který se vrátí na Chelsea

„Chelsea byla první volba, tolik jsme si soupeře z Anglie přáli,“ pokračoval kouč Jindřich Trpišovský.

Chelsea FC Vizitka soupeře Rok založení: 1905

Klubové barvy: modrá a bílá

Největší úspěchy: vítěz Ligy mistrů 2012, vítěz Evropské ligy 2013, 2x vítěz PVP (1971, 1998), vítěz Superpoháru 1998; 6x mistr ligy (1955, 2005-06, 2010, 2015, 2017); 8x vítěz Anglického poháru (naposledy 2018), 5x vítěz Ligového poháru (naposledy 2015)

Stadion: Stamford Bridge v Londýně (kapacita 40.853 diváků)

Trenér: Maurizio Sarri (Itálie)

Současné opory: Eden Hazard, N´Golo Kanté, Olivier Giroud, Gonzalo Higuaín



V Evropě odkoučoval dvaatřicet zápasů, až teď se konečně podívá na ostrovy: „Je to odměna pro nás všechny: pro hráče, pro realizační tým. Svátek pro Slavii, který z historie nevymažeme.“

„Chelsea odmalička fandím, sleduju všechny její zápasy a vím, jak těžké to budeme mít. Utkáme se s top týmem, tohle je los na úrovni Ligy mistrů,“ doplnil Stoch.

Zvlášť pro něj budou dubnové zápasy pikantní. Jako teenagera si ho Chelsea vyhlédla v Nitře, nastupoval v mládežnických výběrech, ale mezi hvězdami prvního týmu nikdy doopravdy neprorazil.

V modrém dresu odehrál jen čtyřicet minut v pěti zápasech.

„Chelsea je rozhodně favorit, ale to samé platilo i o Seville. Věřím, že jim to zkomplikujeme, člověk přece nikdy neví,“ zasnil se Stoch, jenž se z Chelsea přes Fenerbahce a hostování v Soluni, Al Ainu a Bursasporu dostal do Slavie.



A byl u toho, když Slavia loni v srpnu padla v předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev. Týmem, který Chelsea z osmifinále Evropské ligy vyprovodila výsledky 3:0 a 5:0.

„Viděl jsem sestřih, jak na Ukrajině nastříleli pět gólů. Mají obrovskou kvalitu, je to nejvíc, co můžeme potkat. Jsme rádi, že první zápas hrajeme doma, trochu si je osaháme a pak se budeme těšit na Stamford Bridge,“ řekl Trpišovský.

Šestinásobného vítěze anglické ligy přivítá Slavia v Edenu 11. dubna, odveta v Londýně se hraje o týden později.