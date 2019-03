Sen zn. Chelsea: Stochův návrat i duel kudrnáčů Krále a Luize

dnes 10:48

Když na začátku týdne dostal první pozvánku do reprezentace, hned se zajímal, jestli v přípravě proti Brazílii narazí na dvojníka. „Davida Luize jsem v nominaci nenašel, tak jsem už ani nečetl dál,“ mávl rukou Alex Král, záložník fotbalové Slavie, kterého s brazilským stoperem pojí neposedné kudrnaté vlasy. „Potkat ho se Slavií v Evropské lize? To by byl sen!“