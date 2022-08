Raków vyhrál zaslouženě, uznal kouč Slavie. Doma musíme ukázat mnohem víc

Slavia bude mít v odvetě play off Konferenční ligy co dělat, aby houževnatého protivníka vyřadila.

„Raków vyhrál zaslouženě. Doma musíme podat mnohem lepší výkon. Nejen fotbalový, ale i z hlediska soubojů, lépe se vyrovnat se standardními situacemi a hlavně souboji ve vzduchu. V tom byl propastný rozdíl,“ pravil Trpišovský ve čtvrtek večer.

Zklamal vás výkon i výsledek?

Dostali jsme gól ze situace, na kterou jsme se připravovali. To určilo ráz utkání. Bojovností a defenzivou nás soupeř nepustil do šance, nebyli jsme vůbec nebezpeční. Do zápasu se nám podařilo dostat zlepšeným výkonem ve druhém poločase. Jenže dáme gól, vzápětí inkasujeme lacinou branku a soupeře vrátíme do dobrého rozpoložení...

Zaváhal u ní Plavšič, jenž nastoupil za zraněného Oscara. Povedlo se tohle střídání?

Přihrál na gól, na druhou stranu neuhlídal hráče při rozdílové situaci. Touhle optikou se to úplně nepovedlo. Kdyby nebyl u té hrubé chyby, tak se to povedlo, takový je prostě fotbal. Hodně nám pomohl v ofenzivě, bohužel pak chyboval. Výkon hráče se vždycky odvíjí od kritických momentů. Jestli dáte gól, či na něj nahrajete, nebo uhlídáte situace v defenzivě. Dostali jsme gól po nákopu, nevyhráli souboj a Plavšič nechytil střílejícího hráče. To se nemůže v takovém zápase stát.

Je pro vás Plavšič aktuálně plnohodnotným členem kádru?

Je plnohodnotný hráč celou dobu, akorát hráči na jeho pozici byli zdraví. Kdyby se nezranil Oscar, byla by to jen otázka času, kdy by se dostal na hřiště.

Jak to vypadá s Oscarem a Eduardem Santosem, kteří odstoupili kvůli zraněním?

Doufám, že Oscar bude v pořádku. Má tržnou ránu v obličeji, byl otřesený. Santos dostal klasického koňara do stehna, znemožňoval mu jakýkoliv pohyb. Uvidíme, jak bude krvácení do svalu vážné. Je pravděpodobné, že na víkend proti Pardubicím asi nebudou.

Raków výtečně bránil. Byl to podle vás nejlépe pracující tým do defenzivy, jaký jste v pohárech za poslední roky potkali?

Má opravdu perfektní defenzivu, vhodné typy hráčů na takový způsob boje. Vzadu jsou precizní, důrazní, navíc souboje vyhrávají s velkou úspěšností. To jsme ale věděli už před zápasem, i proto nesmíme dostat takový gól. Raków jsme pustili do komfortní situace, mohl hrát svoji hru.

Součástí obranné hry Rakówa bylo i jeho vysoké napadání, rozehrávka vám nevycházela.

Souviselo to jedno s druhým, s kvalitou našich rozhodnutí, soupeři to vyhovovalo a vytvořil na nás tlak. V tu chvíli máte dvě možnosti: být v pohybu, kombinačně se z toho dostat a tvořit hru. Nebo dostat míč nahoru a vyhrát souboj. To se nám hlavně v prvním poločase nedařilo. Měli jsme trochu jiné postavení na krajích hřiště, což jsme museli upravit.

Chyběl vám v tomto typu zápasu klasický útočník? Sora a Jurečku máte mezi zraněnými.

Takový typ hráče nám chyběl. Ondra Lingr to měl vpředu hodně těžké. Pak se na hrot přesunul Olayinka, pohybem a dravostí na defenzivu soupeře platil. Ale nebylo to jen o útočníkovi, chyběli nám hráči typu Ewertona.

Jak to vidíte do odvety?

Bude hodně složitá, musíme se soupeři vyrovnat. Donutit ho k chybám, jako nás Ivi López před prvním gólem. Musíme ukázat mnohem víc, být mnohem důraznější, agresivnější, posbírat víc odražených míčů. A zlepšit mentalitu. Věřím, že to přijde s domácím prostředním a kulisou. Věřím, že dáme dohromady i některé zraněné. V Edenu to bude úplně jiné.