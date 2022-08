Plavšič: Nevím, proč se přestup nepovedl. Druhý gól? Můj hráč, jsem smutný

Srbský technik musel do hry už v průběhu první půle, nastoupil za stavu 1:0 pro Raków ve 40. minutě, když vystřídal Oscara, jenž po srážce hlavami krvácel a cítil se otřesený.

„Musel jsem jít na beka, když se Osky zranil. Snažím se na každé pozici odevzdat co nejlepší výkon,“ uvedl Plavšič.

Snahu mu nešlo upřít, dokonce si připsal asistenci při šťastné vyrovnávací brance Holeše, avšak hned vzápětí fatálně zaváhal při rozhodujícím gólu.

„Moc mě to mrzí. Trvalo nám, než jsme srovnali, ale hned jsme inkasovali. Byl to můj hráč, zaběhl mi za záda a já ho nezachytil. Jsem smutný,“ litoval.

V čem byl u gólu Tudora problém?

Neviděl jsem, že mi tam jde, neslyšel jsem od nikoho, že ho tam mám. Asi špatná komunikace, nedomluvili jsme se. Moc mě to mrzí.

Jaké pro vás bylo po takové době odehrát soutěžní zápas?

Musím říct, že dost náročné. Ty dva měsíce jsem jenom trénoval, nehrál jsem soutěžní zápas. Na druhou stranu jsem fyzicky dobře připravený, protože jsem každý den makal a zůstával i po trénincích. Myslím, že jsem to běžecky a fyzicky zvládl dobře.

Do přípravy jste vstoupil se zraněním, pak jste byl na odchodu do Turecka, kouč Trpišovský zmínil, že to bylo na spadnutí. Čekal jste, že ještě dostanete takovou příležitost?

Jo, bylo to na spadnutí a nevím, proč se to nepovedlo. Ale každý den jsem makal, hlavou jsem byl tady. Čekal jsem, jestli šanci ještě dostanu.

Probírali jste s trenérským týmem, jaké bude vaše využití v dalších týdnech a měsících?

Ještě jsme o tom nemluvili, vzali mě na tenhle zápas, jsem za to rád. Uvidíme, až se vrátíme do Prahy, co bude dál.

Z tribuny to vypadalo, že jste se do obrany Rakówa dostávali velmi obtížně. Jak jste to cítil na trávníku?

Bylo to tak. Věděli jsme, že to bude zavřené, snažili jsme se tam dostat přes strany, přes centry, dávat je spíš na zadní tyč, protože jsme na spoustě videí viděli, že tam mají slabinu. Musím uznat, že fakt dobře bránili.

Jak vidíte slávistické šance do odvety?

Bude to jiný zápas, hrajeme doma, kde bude plno a lidi nás poženou. Máme šanci na postup.