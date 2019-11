Český koeficient padá dolů. Jak to bude s nasazením do poháru číslo tři

Nasazení do pohárů Jak Češi v Evropě SEZONA 2020/2021

mistr do 3. předkola Ligy mistrů (mistrovská část)

vicemistr do 2. předkola Ligy mistrů (nemistrovská část)

vítěz poháru do 3. předkola Evropské ligy

třetí a čtvrtý tým ligy do 2. předkola Evropské ligy SEZONA 2021/2022

Pravděpodobná varianta (pokud Češi skončí do 15. místa v tabulce národních koeficientů):

mistr do 2. předkola Ligy mistrů (mistrovská část)

vicemistr do 2. předkola Ligy mistrů (nemistrovská část)

vítěz poháru do 3. předkola Evropské ligy

třetí a čtvrtý tým ligy do 2. předkola Evropské konferenční ligy Horší varianta (pokud Češi klesnou na 16. místo a níže v tabulce národních koeficientů):

mistr do 2. předkola Ligy mistrů (mistrovská část)

vicemistr, vítěz poháru i třetí tým ligy do 2. předkola Evropské konferenční ligy