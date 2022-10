Plán B byl Sor, ale nelepilo mu to. Ševčík nechápal Usora i rozhodčího

Domácí záložník věděl, že lepší výsledek byl blízko – Slavia jen v první půli trefila dvakrát tyč. A přitom pořád tak daleko – tlak po změně stran byl optický, bez momentu překvapení.

„Snažili jsme se tam sypat centry, snažili jsme se to otevřít,“ říkal Ševčík. „Ale asi nám to obehrávání trvalo dlouho a proto jsme se do obrany Kluže těžko dostávali.“

Brzdila ofenzivu i horší komunikace? V závěru vám Usor vyloženě sebral balon z nohy před střelou.

Já hlavně vůbec nevím, proč do toho chodil. Ibra Traoré dával přihrávku – na mě – skvěle. Moses je zády k bráně a strká do toho nohu, když to mám krásně na střelu ve vápně... Těžký. K té komunikaci: když člověk řve, tak se přes fanoušky stejně neslyšíte. To by musel být hráč tak tři metry ode mě. Což teda byl, tím spíš nechápu, proč do toho chodil. No nic, s tím už nic neuděláme.

Co chybělo k tomu, abyste Kluž zlomili, abyste skóre otočili?

Gól, možná dva už v prvním poločase. Měli jsme daleko víc šancí. A oni nám z jedné nešance dají gól...

Trefili jste dvě tyče, po změně stran byl ale tlak spíš optický. Chyběl plán B? Moment překvapení, něco, co by obranu Kluže víc rozevřelo?

Plán B jsme měli Sora, ale úplně mu to nelepilo. Ale těžko na něj něco házet, hrál po delší době, bude sbírat postupně minutáž. Šance jsme měli, ale buď nám míč trochu utekl, nebo nám chyběly centimetry. Mohlo to být úplně jinak.

Co byste řekl k výkonu rozhodčího?

Nechci ho hodnotit, stejně s tím nic neuděláme. Není tady VAR, nechce se mi to házet na rozhodčího. Šlo ale vidět, že hosté celý zápas zdržujou a on pak nastaví víceméně nic. Člověk vidí, že v Anglii se nebojí nastavit osm minut a víc, zatímco tady na evropské scéně to takhle šudlaj.

Bylo obtížné udržet nervy? Fanouškům se to místy nedařilo.

I pro nás je to těžké, ale můžeme jenom oslabit tým, musíme emoce zvládat. Od toho máme lavičku, aby zkusila třeba komunikovat se čtvrtým rozhodčím. Ale ve finále je to k ničemu.

Věříte si do duelu, který se hraje za týden v Kluži? Vymyslíte jiný, lepší plán?

Myslím, že budeme chtít zase hrát nátlakově, budeme chtít jejich obranu zlomit a zvítězit. Ve skupině jsme teď všichni jakoby na nule a my musíme dvakrát vyhrát.