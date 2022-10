Trpišovský: Řetězec chyb a laciný gól. Naše šance? Neužíváme si je, zmatkujeme

Český tým si zkomplikoval situaci ve skupině Konferenční ligy, která je ve své polovině. Všechny čtyři týmy mají čtyři body.

„Naší ambicí pochopitelně zůstává skupinu vyhrát, opticky jsme na tom hůř, protože dva ze tří zbylých zápasů odehrajeme venku,“ připomněl Trpišovský. „Jako bychom teď začínali úplně od začátku.“

Proč jste proti Kluži neuspěli?

V první půli jsme měli tlak, ale při práci s balonem jsme byli příliš pomalí. Neproměnili jsme šance, kterých bylo dost. A v závěru poločasu inkasujeme z první nebezpečné situace, která vlastně v první fázi ani nebyla nebezpečná.

Budete stoperům vyčítat špatné postavení a nedůraz?

Byl to celý řetězec chyb. Usor nejprve nedostoupil Camoru, zaskočil za něj Ševčík ze středu hřiště a celé se nám to posunulo. Kluž hrála v ofenzivě v rozestavení čtyři čtyři dva, i proto se s útočícím hráčem nejprve chytil stoper Ousou. Toho pak měl před bránou zajistit někdo ze zálohy, což se taky nestalo. A navíc jsme špatně zareagovali a soupeře nechali odcentrovat. Kromě dlouhých autů to byl snad první míč do našeho vápna. Strašně laciný gól.

Stejně jste však měli šancí víc než dost.

Trochu mi to připomnělo utkání v Sivasu, kde jsme dali rychlý gól, po kterém následovala série podobných příležitostí, všechno vyvrcholilo dokonce penaltou. Když nad tím teď přemýšlím, v těch dvou zápach jsme měli dohromady možná dvacet gólových šancí.

A byl z toho jediný gól.

Oproti lize, kde možnosti využíváme, nám na evropské scéně pořád něco chybí - občas jsou to jen centimetry, místy lepší rozhodnutí. Přitom po přestávce jsme zrychlili, zjednodušili hru, ale přes velkou převahu jsme se neprosadili. Proti Olayinkovi předvedl skvělé zákroky soupeřův gólman, Usor zase přestřelil bránu o tři metry v pozici, z které na tréninku uklízí jeden gól za druhým. Taky jsme špatně zavírali zadní tyči, vápnem prolétlo spoustu míčů, ale nám scházel krok nebo dva.

Čím si to vysvětlujete? Nervozitou?

Neřekl bych, protože kdybychom nervózní byli, tak se do střeleckých pozic ani nedostaneme. Věci, které šancím předcházejí, jsou technicky mnohem náročnější než samotné zakončení. Každý zápas se však rozhoduje v pokutovém území, kde jsme nebyli dostatečně kvalitní.

Jak se z nečekaného výsledku oklepat? V neděli vás čeká Olomouc a už příští čtvrtek odveta v Rumunsku.

Nyní se musíme soustředit hlavně na nejbližší ligový zápas, ve kterém už snad budeme mít k dispozici i Ondru Lingra. A odveta v Kluži? Bude ještě náročnější než utkání v Edenu. Očekávám podobný průběh, my ovšem potřebujeme větší kvalitu. Na výkon můžeme navázat, musíme být ale efektivní a vyvarovat se chyb vzadu.