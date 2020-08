Úspěch katarských miliard. Píšeme dějiny, chceme vyhrát finále, zní z Paříže

6:59 , aktualizováno 6:59

Je prvním francouzským týmem od roku 2004, který se probojoval do závěrečného zápasu Ligy mistrů. Maximem fotbalové Paříže doposud bylo semifinále v devadesátých letech, od té doby marně čekala. A to navzdory vstupu bohatého katarského investora do klubu. Až teď se jí to podařilo a chce se napsat: Už bylo na čase!