Proč věřit Bayernu. Finále Ligy mistrů bude mít jasného favorita

Přesto se fotbalový svět nemůže dočkat, až rozluští poslední tajenku nekonečného ročníku: bude Evropě vládnout Bayern Mnichov, nebo Paris Saint-Germain?



Bookmakeři mají jasno, favorizují německý tým. Proč vlastně? iDNES.cz nabízí pět důvodů.

1. Forma jako hrom

Můžete namítnout, že Paříž během sezony prohrála jen čtyři zápasy nebo že v úterý suverénně přejela energické Lipsko, ale proti Bayernu je to přece jen pořád málo.

Od chvíle, kdy v únoru právě s Lipskem remizoval v lize 0:0, vyhrál 20 zápasů v řadě, v posledních šesti nastřílel 26 (!) gólů a před týdnem osmi trefami ve čtvrtfinále totálně zesměšnil hrdou Barcelonu.

V semifinále proti Lyonu sice soupeře v úvodu nechal nadechnout, ale zapochybovali jste snad aspoň na chvíli o jeho postupu? Těžko. Ze současného Bayernu sálá síla a nezdolnost.

2. Trefa jménem Flick

Bylo mu osmnáct a pomalu nakukoval do třetí ligy v dresu Sandhausenu, když dostal šanci přestoupit do bundesligového Stuttgartu. Reakce Hansiho Flicka? „Pardon, chci být bankovním úředníkem a potřebuju dokončit praxi.“

Pětapadesátiletý kouč se nikdy nikam netlačil, což je důvod, proč ho veřejnost léta vnímala jen jako pomocníka slavnějších jmen.

Bayern převzal v listopadu poté, co třináct let dělal asistenta, ale kdo o něm pochyboval, tomu by teď ke změně názoru měl stačit pohled na Flickovu bilanci: 35 zápasů, 32 výher, 115 nastřílených gólů, titul, pohár, finále Ligy mistrů.

Ne, to už vážně nebude náhoda.

3. Dokonalý mix

Základ úspěchu: Bayern umí chytře poskládat silný tým. Největší hvězdy získal buď zadarmo po skončení smlouvy (Lewandowski, Goretzka), za pakatel jako jinde nechtěné (Gnabry), nebo si je sám vychoval (Müller, Alaba).

Perfektní mix pak umí rozumně dotvořit: nebojí se vzít na hostování mazáky (Coutinho, Perišič) a zároveň dát šanci mladým - třeba z kanadského teenagera Daviese roste obránce světové extratřídy.

Pro novou sezonu už sportovní ředitel Salihamidžič ulovil rychlíka Saného z Manchesteru City a (opět zdarma) talentovaného stopera Nianzoua právě z Paříže.

4. Nejlepší devítka v Evropě

Devět zápasů v Lize mistrů, patnáct gólů. Má cenu říkat víc? PSG sice v­ útoku spoléhá na rakeťáka Mbappého a kouzelníka Neymara, ale oba v posledních týdnech zastiňuje Robert Lewandowski, hlavní star Bayernu. Na pozici číslo devět teď v Evropě těžko najdete lepšího, polský šutér se ve dvaatřiceti rozjel.

„Mám dojem, že nejlepší chvíle mé kariéry se blíží. Je za rohem,“ vyprávěl v červnu po triumfu v bundeslize, k němuž pomohl 34 brankami v 31 zápasech. Na střílení gólů navíc není sám: kníratý šikula Gnabry má dohromady 23 tref, z toho devět v Lize mistrů.

5. Zkušenosti

Paříž je ve finále poprvé, Bayern pojedenácté - pětkrát už slavil vítězství. Naposledy v roce 2013, což ještě pamatují tři hráči: gólman s kapitánskou páskou Neuer, Alaba a Müller.

Serge Gnabry (Bayern) přeskakuje Marcala z Lyonu.

Zatímco francouzský tým stojí na penězích bohatého katarského majitele, z ­Bayernu dělá fotbalový kolos hlavně síla tradice a historické úspěchy: pohled do jeho natřískané vitríny sám o sobě budí respekt.

A šance, že do ní v neděli přibude další trofej, je vysoká.