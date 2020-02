Nehrát? To nebyla moje volba. Neymar si stěžuje, že mu PSG bránil v návratu

Neymara po celou sezonu trápí zdravotní problémy. Naposledy měl potíže s žebrem a 16 dní a čtyři soutěžní zápasy nehrál. Naskočil až do úvodního duelu vyřazovací fáze Ligy mistrů, i když se podle vlastních slov cítil už nějakou dobu zcela v pořádku.



„Je těžké nehrát čtyři zápasy, nebyla to moje volba. Nebylo to moje rozhodnutí, ale rozhodnutí lékařů a klubu. Měli jsme kolem toho hodně diskuzí. Chtěl jsem hrát, cítil jsem se dobře. Klub se bál. A ve finále jsem to já, kdo tím trpí. Kdybych měl více praxe, odehrál bych lepší zápas,“ řekl Neymar po zápase.

Osmadvacetiletý kontroverzní Brazilec i tak vstřelil jediný gól svého týmu a v 75. minutě srovnal na průběžných 1:1. Část základní skupiny nemohl hrát kvůli trestu, i proto si připsal teprve druhou branku v této sezoně Ligy mistrů.

„Myslím, že v prvním poločase jsme měli velké držení míče, ale nehráli jsme tolik dopředu. Dostali jsme zbytečné dva góly, o kterých rozhodly maličkosti. Ale dokázali jsme i jeden dát a to je pro odvetu velmi důležité,“ uvedl Neymar.

Brazilský útočník za poslední rok poutá pozornost řadou incidentů. V létě Neymar neúspěšně usiloval o návrat z PSG do Barcelony a nedorazil na začátek přípravy francouzského mistra.

Pak se zase řešilo jeho údajné znásilnění brazilské modelky nebo žaloba fanouška Rennes za napadení po finále poháru. V listopadu před návratem na trávníky po zranění pro změnu odletěl sledovat tenisový Davis Cup.