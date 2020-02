Co ještě dokáže? Dva zásahy, vítězství. Haaland už je v Dortmundu hvězdou

Na přední tyči se vyšrouboval do vzduchu a odpravil hlavou centr z rohového kopu do bezpečí. Pak rozkmital své dlouhé nohy a v plné rychlosti předvedl téměř devadesátimetrový sprint až na hranici pokutového území na druhé straně hřiště. A kdyby se spoluhráč Jadon Sancho nezachoval trochu sobecky, mohl Haaland završit akci gólem.

Tentokrát to nevyšlo, mladý anglický záložník vzal zakončení na sebe a branku minul. To Haaland se hned ve dvou případech nemýlil. Odraženou Guerreirovu střelu, která ho trefila do pat, si bleskově našel a míč uklidil do sítě.

O pár minut později zařídil vítězství ranou zpoza pokutového území. „Moc jsem o tom nepřemýšlel. Prostě jsem si ten moment jen užíval. Fantastické, pro takové chvíle žijete,“ vykládal nadšeně po skončení duelu.

A všechno to vypadalo tak jednoduše. Nebylo, ale Haaland tak prostě hraje. Jako by bylo sázení gólů naprosto nenáročná záležitost.

„Musím ale především tvrdě pracovat dál, mám se ještě hodně co učit. Sice jsem získal cenu pro hráče utkání, ale cítím, že pořád můžu být o hodně lepší,“ prohodil skromně.



Rozjetějšího kanonýra byste však v top evropských ligách hledali jen těžko. Od svého zimního přesunu ze Salcburku odehrál Haaland za Dortmund sedm soutěžních zápasů. Gólový účet? Jedenáct zásahů, jen jedinkrát odcházel s prázdnou.

V aktuálním ročníku Ligy mistrů už je v součtu se základními skupinami na deseti zářezech, branku střílí průměrně každých 46 minut. Neskutečné. Pokud by podobnou fazonu udržel dlouhodobě, může mít fotbal časem nového vládce.

Kdo by hádal, že bude z Norska...