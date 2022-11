Neslyšeli pokyny, litoval kouč Marseille. Jeho hráči chtěli všechno, nemají nic

Chtěli všechno, mohli mít aspoň něco, nemají vůbec nic.

Marseille stejně jako ostatní mužstva v zamotané skupiny D měla před závěrečným kolem šanci na postup do jarního osmifinále. Kdo vyhrál, bral všechno.

Francouzský tým se k vyřazovací fázi přiblížil v závěru poločasu po hlavičce Chancela Mbemby, za hostující Tottenham krátce po pauze vyrovnal Clément Lenglet.

Tottenhamu remíza k postupu stačila, Marseille potřebovala vyhrát.

Vzhledem k vývoji druhého utkání mezi Sportingem Lisabon a Frankfurtem (1:2) však pro ni nakonec remíza řešila aspoň účast ve vyřazovací fázi Evropské ligy. Frankfurt otočil zápase po hodině hry, ve vedení byl posledních dvacet minut. Což byl svým způsobem i vyhovující stav pro Olympique.

Liga mistrů Jistí osmifinalisté: Porto, Bruggy, Liverpool, Neapol, Bayern, Inter, Tottenham, Frankfurt, Real Madrid, Dortmund, Chelsea, Paris St. Germain, Benfica, Manchester City Zbývá: Šachtar, nebo Lipsko; AC Milán, nebo Salcburk Jistí účastníci jarní fáze Evropské ligy: Barcelona, Ajax, Sporting, Leverkusen, Sevilla Zbývá: Šachtar, nebo Lipsko;

AC Milán, nebo Salcburk, nebo Dinamo Záhřeb;

Juventus, nebo Haifa

Jenže hráči Marseille se odmítli spokojit s málem, chtěli pokračovat v Lize mistrů a vrhli všechny síly do ofenzivy. V páté minutě nastavení však inkasovali a prohráli všechno.

„Co na to říct? V závěru jsem kluky nabádal, aby se obrana nevytahovala tak vysoko, ale asi se to k nim nedostalo,“ líčil trenér Tudor v rozhovoru pro televizi Canal Plus.

„Na hřišti jsme nevěděli, že nás remíza udrží v evropských pohárech. Zoufale jsme se na konci tlačili ve všech lidech dopředu,“ potvrdil koučova slova obránce Mbemba.

Přístup mužstva byl správný - chtělo vyhrát. Spoléhat na bod by se nemuselo vyplatit.

Sporting mohl proti Frankfurtu vyrovnat, pak by do další fáze šel s Tottenhamem portugalský klub, Němci by byli třetí a měli by Evropskou ligu.

„Sehráli jsme dobrý zápas proti silnému soupeři. Po takovém výkonu je konec velká rána. Zasloužili jsme si vyhrát a postoupit do play off, ale nakonec nemáme vůbec nic,“ posteskl si Tudor.

Tottenham se díky Höjbjergově trefě posunul dokonce do čela tabulky a popáté ze šesti účastí v milionářské soutěži prošel do jarní fáze.

„První poločas nám nevyšel, jako kdybychom nevěděli, jestli bránit, nebo útočit. Asi jsme nezvolili dobrou taktiku,“ přiznal asistent Tottenhamu Cristian Stellini, jenž zastoupil na lavičce distancovaného hlavního trenéra Antonia Conteho. „O přestávce jsme změnili způsob napadání jejich rozehrávky, druhá půle už nám vyšla výborně.“