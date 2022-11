ONLINE: Zahraje si Leverkusen na jaře poháry? Se Schickem jde proti Bruggám

Fotbalisté Leverkusenu vstupují do posledního kola skupinové fáze Ligy mistrů proti Bruggám s jasným cílem. Přeskočit v tabulce Atlético Madrid, a zajistit si tak účast v pohárech i na jaře. Pokud by skončili třetí, čekal by je přesun do Evropské ligy. Musejí se však spoléhat i na soupeře. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45 online.