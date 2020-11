Jak Juliuš Caesar trumfl Zlatana. Jen ať góly dává, já ho mám rád, smál se

Jenže polovina zápasů je odehraná a sparťanský útočník má slušně nakročeno, aby odvážnou předpověď naplnil.

Ibrahimovic, švédský bomber z AC Milán, se ve čtvrtek protrápil zápasem s Lille, střídal po hodině za stavu 0:3 a po třech utkáních má v kolonce branek nulu.

Zato Juliš, tahoun Sparty, zaválel.

Že byl doma proti Lille střídaný v poločase?

Že před týdnem v Miláně vůbec nebyl vidět?

Na to můžete s klidem zapomenout, protože díky jeho hattricku veze Sparta nečekaně vysoké vítězství 4:1 ze hřiště Celtiku Glasgow.

„Jen ať si Zlatan góly dává, já ho mám rád, přeju mu to. Ale já snad ještě taky nějaké přidám,“ chechtal se Juliš po zápase ve Skotsku.



Pro zajímavost: hráč soupeře dal naposledy v Celtic Parku tři góly před sedmatřiceti lety! Proto se o Julišovi hned mluvilo a fanoušci na sociálních sítích ho pomocí slovní hříčky překřtili na Juliuše Caesara.



„Za béčko Sparty jsem už hattrick dal, ale tohle je o trochu lepší,“ povídal střelec. „Kluci mi tři góly předpověděli při rozcvičce, ale myslel jsem si o nich svoje.“

Kdo snad pochyboval, jestli vytáhlý útočník s věčně rozčepýřeným účesem zvládne pálit i v Evropě, už nemusí. Ve čtvrtek Juliš prokázal, že když se dostane do zakončení, už většinou není co řešit.

Zatímco v předchozích zápasech Evropské ligy mu spoluhráči žádnou velkou příležitost nevytvořili, ve Skotsku jich měl několik.

První mu ještě překazil mrštným skokem brankář Bain.

Druhou už ne – vyražený míč napálil Juliš levačkou nekompromisně pod břevno.

Třetí pokus, a zase body pro Juliše: míč poslal tentokrát pravačkou ke vzdálenější tyči.

Čtvrtá šance, třetí gól: Sparta se zrovna začínala třepat o vítězství, když Juliš zblízka trefil Karlssonův centr a vleže oslavil hattrick.

„Už den před zápasem jsem cítil, že by to mohlo být fajn. Třeba v Miláně to bylo jinak, ale tady to na mě před zápasem dýchlo, i bez lidí, úžasná tráva, na tréninku nám to šlo. Bylo to super,“ popisoval Juliš parádní zážitek.



Věřili byste tomu před rokem?

Tehdy se pomalu sbíral z nekonečné série zranění, vracel se k fotbalu ve sparťanském béčku a byl rád, že může hrát aspoň tam. Jen vzpomínal, jak před čtyřmi lety střílel góly v Evropské lize Laziu nebo Krasnodaru. Muselo mu to přijít jako dávná minulost.

Jenže na jaře ožil na hostování v Olomouci, v létě si ho kouč Kotal stáhl zpátky na Letnou a teď se určitě bude debatovat o tom, proč v reprezentační nominaci figuruje jen jako náhradník.

Příště už by chybět neměl, čísla ze současné sezony mluví za všechno: deset zápasů, devět gólů.