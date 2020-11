Real se s Interem utká o první vítězství v Lize mistrů, hrát bude i obhájce

Real do skupiny B vstoupil překvapivou domácí porážkou 2:3 se Šachtarem Doněck a poté remizoval 2:2 v Mönchengladbachu, kde zachránil bod až v nastavení. Třináctinásobní šampioni mají stejně jako loni po dvou duelech Ligy mistrů pouze bod a v tabulce jsou poslední.



Inter získal o bod víc, když remizoval s Mönchengladbachem (2:2) i Šachtarem (0:0).

„Inter je kvalitní a velmi fyzický tým, hraje dobře. Bude to pro nás další těžké utkání. Přistoupíme k němu, jakoby to bylo finále, i když pro Real Madrid je každý zápas finále. Pokusíme se doma získat tři body,“ řekl trenér Zinédine Zidane na tiskové konferenci.

Obránce Realu Éder Militao měl pozitivní test na koronavirus a nebude k dispozici. Interu pravděpodobně kvůli svalovému zranění nepomůže nejlepší týmový střelec Romelu Lukaku.

Liga mistrů 3. kolo základních skupin, úterý Skupina A:

18:55 Lokomotiv Moskva - Atlético Madrid, 21:00 Salcburk - Bayern Mnichov. Skupina B:

18:55 Šachtar Doněck - Mönchengladbach, 21:00 Real Madrid - Inter Milán. Skupina C:

21:00 Manchester City - Olympiakos Pireus, FC Porto - Olympique Marseille. Skupina D:

21:00 Midtjylland - Ajax Amsterdam, Bergamo - Liverpool.

Bayern na úvod skupiny A v Mnichově deklasoval Atlético Madrid 4:0 a minulý týden zvítězil na hřišti Lokomotivu Moskva 2:1. V úterý se bavorský favorit představí v Salcburku, který ve dvou kolech získal jediný bod.

„Jsem pochopitelně hodně natěšený, vždycky se rád vracím do vlasti. V Lize mistrů jsme vyhráli třináctkrát za sebou a tuhle sérii chceme natáhnout v Salcburku,“ uvedl obránce David Alaba. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus hostům nepomůže další zadák Niklas Süle.

Liverpool se v souboji dvou nejlepších celků skupiny D představí v Bergamu. Svěřenci kouče Jürgena Kloppa sice získali šest bodů, ale výhry v Amsterdamu (1:0) ani doma nad Midtjyllandem (2:0) nebyly moc přesvědčivé.

Atalanta po úvodní drtivé výhře 4:0 na půdě Midtjyllandu doma remizovala s Ajaxem 2:2.

„Čeká nás největší výzva v tomto ročníku Champions League. Hrát proti Atalantě je velmi těžké. Mají skvělé hráče, jsou dobře organizovaní, odhodlaní a umí chytře využívat své silné individuality,“ ocenil italského soupeře kouč Klopp.

Midtjylland, dánský přemožitel Slavie ze 4. předkola, zabojuje proti výrazně oslabenému Ajaxu na třetí pokus o historicky první body a vstřelené góly v hlavní fázi Ligy mistrů.

Manchester City si v novém ročníku soutěže zatím počíná suverénně. Lídr skupiny C nejprve porazil Porto 3:1 a minule zvítězil v Marseille 3:0. V úterý svěřenci trenéra Pepa Guardioly hostí Olympiakos Pireus.

„Máme šanci vyhrát třetí zápas ve skupině a odskočit Olympiakosu na šest bodů. To je náš cíl. Čím dříve se kvalifikujeme do vyřazovací fáze, tím lépe. Ale pokud postoupíme až po posledním domácím zápase, bude to OK,“ prohlásil Guardiola.