Dánové proti svým. Sörensen by ve své zemi hrál poprvé. Speciální, říká

Pondělní los ve švýcarském Nyonu přisoudil Spartě dvojici soupeřů. Utká se s vítězem duelu mezi islandským Breidablikem a favoritem z Kodaně.

Sparta má aktuálně pod smlouvou šest Dánů, včetně hlavního kouče Briana Priskeho. Pro všechny by potenciální střetnutí s nejslavnějším dánským klubem mělo speciální náboj. „Viděli bychom peprný souboj,“ souhlasil kapitán Ladislav Krejčí v rozhovoru pro sparťanský web..

V týmu kromě hlavního trenéra působí ještě další tři dánští asistenti: Lars Friis, vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola. V hráčském kádru najdete dva - obránce Caspera Höjera a právě Sörensena, jenž byl v minulé sezoně vyhlášen nejlepším cizincem české ligy.

Ve Spartě působí rok, přišel loni v srpnu a poprvé naskočil do sestavy při prohře 1:2 ve Stavangeru, kvůli které Sparta vypadla z pohárů. Teď se do Evropy podívá znovu, v Dánsku by navíc v profesionálním fotbale kopal úplně poprvé.

„Nikdy jsem si tam nezahrál. Odešel jsem totiž do zahraničí, když jsem byl ještě dorostenec. Takže to by se mi líbilo,“ culil se.

V sedmnácti si jej vyhlédl rakouský Liefering, známá farma Red Bullu Salcburk. Odtamtud Sörensen přes německé Řezno doputoval až do Norimberku, odkud jej koupila Sparta.

JE TAM! Sparťanský stoper Asger Sörensen se raduje z gólu do sítě Slavie.

„Z Dánska pocházím, mám tam rodinu a kamarády. Takže oni by utkání věnovali velkou pozornost a zápas chtěli rozhodně vidět - nejen v Kodani, ale i tady v Praze,“ dodal.

S dánským fotbalem má rozhodně větší zkušenosti právě hlavní trenér Priske, jenž naposledy v severské zemi působil jako hlavní trenér a asistent v Midtjyllandu. Předtím však jeden rok pomáhal kouči Stålemu Solbakkenovi právě v Kodani.

Ačkoli má na střetnutí s Kodaní dobré vzpomínky - vždyť ji v památné sezoně 2019/20 s Midtjyllandem připravil o titul s náskokem čtrnácti bodů, při otázce na případný zápas zůstával chladný: „Nijak zvlášť to neřeším, je mi celkem jedno, kdo na nás vyjde. Prostě někoho dostaneme a musíme se s tím vypořádat.“

Navíc v době, kdy byl Priske v Kodani, vedl její současný trenér Jacob Neestrup juniorku, takže o sobě oba dobře vědí.

Mohla by znalost dánského prostředí být pro Spartu výhodná?

„Ligu mají nasledovanou, může to hrát v náš prospěch,“ řekl Krejčí.

Sparťanský trenér Brian Priske se po vítězném zápase raduje se svými kolegy: vedoucí týmu Miroslav Baranek, trenér brankářů Daniel Zítka (vlevo) a asistent Christian Clarup (vpravo).

Pořád však není jisté, že sparťané nakonec do Kodaně pojedou. Ve hře je stále také Islandský Breidablik, který už po cestě předkoly vyřadil tři soupeře.

„Pokud pojedeme na Island, nebude nás ani tam čekat lehké utkání. Oba týmy jsou rozhodně kvalitní. Breidablik popravdě neznám moc dobře, ale o Kodani vím, že je to velmi dobrý tým,“ zamyslel se Sörensen.

„Osobně bych se radši podíval na Island, ale porazit musíme každého,“ dodal Krejčí.

Je však pravděpodobné, že z druhého předkola postoupí právě dánský mistr.

Úvodní utkání 3. předkola odehrají sparťané 8. nebo 9. srpna v Kodani, nebo na Islandu, odveta o týden později na Letné.