City vysvobodil až Haaland z penalty, výhru bere také PSG a Dortmund

City si potřetí v řadě připsalo výhru 3:1 a s devíti body vede skupinu G. Proti Young Boys měli sveřenci trenéra Guardioly jasnou převahu, která vyústila v gól krátce po přestávce, postar se o něj stoper Manuel Akanji. Domácí však vzápětí srovnali, když se trefil Meschack Elia.

A tak si vzal slovo Haaland, který nejprve proměnil penaltu a v závěru druhou trefou pojistil zisk tří bodů, díky kterým má anglický celek nakročeno do jarní fáze. Lipsko si poradilo s Crvenou zvezdou a pojistilo si druhé místo.

V duelu Paris St. Germain - AC Milán otevřel skóre Mbappé, ve druhé půli se prosadili Kolo Muani a střídající I Kang-in. Pařížané vyhráli ve skupině F druhý ze tří duelů a jsou v čele tabulky, naopak italský celek stále čeká na vítězství, jelikož v úvodních dvou zápasech remizoval.

Dortmund zvítězil v Newcastlu 1:0 a bodově se na svého soupeře dotáhl. V závěru úvodního dějství se o jedinou trefu večera postaral Nmecha, domácí dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci. Newcastle prohrál po osmi soutěžních utkáních a poprvé od 2. září.

Felix Nmecha (vpravo) oslavuje se spoluhráči z Dortmundu svou trefu do sítě Newcastlu.

Barcelona v první půli jasně dominovala a o přestávce zaslouženě vedla 2:0 po trefách Torrese a Lópeze. Jenže po změně stran jí rozhodčí neuznal dvě branky a naopak Šachtar dokázal snížit, když se prosadil Sudakov.

Španělé v závěru přežili několik příležitostí soupeře a nakonec si připsali třetí výhru ve skupině H, která je výrazně přiblížila k postupu.

Porto vyhrálo v Antverpách 4:1 poté, co po změně stran obrátilo nepříznivý stav a vstřelilo všechny čtyři góly. O tři z nich se postaral brazilský útočník Evanilson. Kapitán portugalského celku Pepe překonal rekord milánské legendy Alessandra Costacurty a ve věku 40 let a 241 dnů se stal nejstarším hráčem v poli, jenž nastoupil do utkání Ligy mistrů. Ve vyšším věku už nastoupilo pouze pět brankářů.

Feyenoord potvrdil výbornou podzimní formu a proti Laziu vyhrál devátý z posledních deseti soutěžních zápasů. Dvěma brankami se o výhru 3:1 zasloužil Mexičan Santiago Giménez, v nastavení prvního poločasu vstřelil druhý gól domácích bez přípravy Ramíz Zerrukí.

Radost fotbalistů Feyenoordu po gólu do sítě Lazia Řím.

Za Lazio snížil sedm minut před koncem řádné hrací doby z penalty španělský veterán Pedro. Český reprezentant Lingr přišel na hřiště v 89. minutě místo Zerrukího.

Celtik doma remizoval s Atlétikem Madrid 2:2, přestože dvakrát vedl a od 82. minuty hrál přesilovku po vyloučení De Paula. Úřadující skotské mistry dostal do vedení Furuhaši, za hosty srovnal Griezmann, který sice z penalty trefil tyč, ale z dorážky se už nemýlil. Vzápětí vrátil náskok domácím Palma, Morata však po přestávce rozhodl o dělbě bodů.

Skupina E

Feyenoord Rotterdam : S. S. Lazio S. S. Lazio 3:1 (2:0) Góly:

31. S. Giménez

45+2. Zerrúqí

74. S. Giménez Góly:

83. Pedro Sestavy:

Bijlow – Nieuwkoop (46. M. López), Geertruida (C), Hancko, Hartman – Wieffer, Q. Timber, Zerrúqí (89. Lingr) – Stengs (78. Ivanušec), S. Giménez (78. Ueda), Paixão (72. Džahánbachš). Sestavy:

Provedel – Hysaj (46. Lazzari), Casale, Romagnoli, Marušić – Vecino (79. Cataldi), Rovella (46. Guendouzi), Luis Alberto – F. Anderson (69. Pedro), Immobile (C) (55. Castellanos), Zaccagni. Náhradníci:

Lamprou, Wellenreuther – Beelen, Dilrosun, Milambo, van den Belt. Náhradníci:

Magro, Sepe – Gila, Isaksen, Kamada, Patric, Pellegrini. Žluté karty:

30. Nieuwkoop, 44. S. Giménez, 48. M. López, 59. Hartman, 90+5. Geertruida Žluté karty:

27. Rovella, 45+1. Casale, 62. Romagnoli, 65. Vecino, 88. Zaccagni, 90. Guendouzi, 90+5. Castellanos Rozhodčí: Stieler – Gittelmann, Borsch (GER) Přejít na on-line reportáž

Celtic FC : Atlético Madrid Atlético Madrid 2:2 (2:1) Góly:

4. Furuhaši

28. Palma Góly:

25. Griezmann

53. Morata Sestavy:

Hart – A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor – O'Riley, McGregor (C), Hatate (7. Bernardo) – Maeda, Furuhaši (80. Forrest), Palma (62. N. Phillips). Sestavy:

Oblak – Molina, Savić, Witsel, Hermoso – de Paul, Koke (C), Saúl (46. Riquelme), Galán (46. Llorente) – Griezmann, Morata (73. Correa). Náhradníci:

Bain, Morrison – M. Johnston, Iwata, Lagerbielke, O Hjon-gju, Ralston, Turnbull, Jang Hjon-jun. Náhradníci:

Gomis, Grbić – Azpilicueta, Barrios, Söyüncü. Žluté karty:

30. Carter-Vickers, 51. Palma, 59. Taylor Žluté karty:

35. de Paul, 38. Galán, 45+4. Molina, 82. Savić Červené karty:

Červené karty:

82. de Paul Rozhodčí: Zwayer – Lupp, Achmüller Přejít na on-line reportáž

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 7:4 6 2. Atlético Madrid 3 1 2 0 6:5 5 3. Lazio Řím 3 1 1 1 4:5 4 4. Celtic 3 0 1 2 3:6 1

Skupina F

Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : AC Milán AC Milán 3:0 (1:0) Góly:

32. Mbappé

53. Kolo Muani

89. I Kang-in Góly:

Sestavy:

Donnarumma – Hakimí (90+3. Mukiele), Marquinhos (C), Škriniar, L. Hernández – Zaïre-Emery, Ugarte (71. F. Ruiz), Vitinha – Dembélé (71. I Kang-in), Kolo Muani (82. G. Ramos), Mbappé. Sestavy:

Maignan – Kalulu, Thiaw (46. Calabria), Tomori (90. Kjaer), T. Hernández – Musah (77. Pobega), Krunić (77. Adli), Reijnders – Pulisic, Giroud, Leão. Náhradníci:

Letellier, Tenas – Danilo, Soler, Barcola. Náhradníci:

Mirante, Nava – Jović, Florenzi, C. Traoré, Bartesaghi. Žluté karty:

16. Hakimí, 44. Dembélé Žluté karty:

4. Thiaw, 7. Krunić, 61. Tomori, 62. Kalulu Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič Přejít na on-line reportáž

Newcastle United Newcastle United : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

45. Nmecha Sestavy:

Pope – Trippier, Schär, Lascelles (C), Burn (70. Targett) – Longstaff (65. Tonali), Guimarães, Joelinton (65. Murphy, 70. Willock) – Almirón, Isak (15. Wilson), Gordon. Sestavy:

Kobel – Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Binsibajní – Sabitzer, Can (C) (43. Özcan), Nmecha (79. Reyna) – Malen (79. Süle), Füllkrug (79. Haller), Reus (63. Adeyemi). Náhradníci:

Dúbravka, Karius – Dummett, Livramento, Hall. Náhradníci:

Meyer, Lotka – Moukoko, Bynoe-Gittens, Blank. Žluté karty:

80. Guimarães Žluté karty:

35. Wolf Rozhodčí: Dias – Soares, Ribeiro (POR) Počet diváků: 52024 Přejít na on-line reportáž

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Paris St. Germain 3 2 0 1 6:4 6 2. Newcastle 3 1 1 1 4:2 4 3. Dortmund 3 1 1 1 1:2 4 4. AC Milán 3 0 2 1 0:3 2

Skupina G

BSC Young Boys : Manchester City Manchester City 1:3 (0:0) Góly:

52. Elia Góly:

48. Akanji

67. Haaland

86. Haaland Sestavy:

Racioppi – Blum (80. Janko), Mo. Camara (C), Benito, U. García (80. Persson) – Niasse, Lauper (80. Males) – Ugrinic – Monteiro (72. Ganvoula), Itten (72. Nsamé), Elia. Sestavy:

Ederson – Lewis, Akanji, Dias (C), Aké – Kovačić, Rodri (90. K. Phillips) – Doku (72. B. Silva), Nunes (72. Álvarez), Grealish – Haaland (90. S. Gómez). Náhradníci:

von Ballmoos, Marzino – Amenda, Łakomy, Colley, Chaiwa, Lustenberger. Náhradníci:

Ortega, Carson – Walker, Stones, Gvardiol, Foden, Bobb, Hamilton. Žluté karty:

4. Monteiro, 64. Mo. Camara Žluté karty:

Rozhodčí: Krogh – Bramsen, Rasmussen (DEN) Počet diváků: 31 500 Přejít na on-line reportáž

RB Lipsko RB Lipsko : FK Crvena Zvezda Bělehrad 3:1 (1:0) Góly:

13. Raum

59. Simons

84. Olmo Góly:

70. Stamenić Sestavy:

Blaswich – Henrichs (58. Klostermann), Simakan, Lukeba, Raum – Simons (75. Olmo), Kampl /C/, Schlager, Forsberg (58. Baumgartner) – Poulsen (82. Werner), Openda (82. Šeško). Sestavy:

Glazer – Dragović /C/, Djiga, Rodić (65. Nedeljković) – Mijailović, Ivanić, Hwang In-pom, Stamenić (81. Katai), Mitrović (65. Lučić) – Ndiaye (65. Mijatović), Olayinka (46. Bukari). Náhradníci:

Gulácsi – Lenz, Haidara, Seiwald, Carvalho. Náhradníci:

Popović – Degenek, Spajić, Kanga, Kangwa, Kabić. Žluté karty:

28. Henrichs Žluté karty:

34. Stamenić, 45+3. Rodić, 46. Hwang In-pom, 71. Djiga Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP) Přejít na on-line reportáž

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Manchester City 3 3 0 0 9:3 9 2. Lipsko 3 2 0 1 7:5 6 3. Bern 3 0 1 2 4:8 1 4. Crvena zvezda Bělehrad 3 0 1 2 4:8 1

Skupina H

FC Barcelona : FK Šachtar Doněck 2:1 (2:0) Góly:

29. F. Torres

36. F. López Góly:

62. Sudakov Sestavy:

ter Stegen – Cancelo, R. Araújo, I. Martínez (82. Christensen), Alonso (71. Balde) – F. López (81. Casadó), Romeu, Gündoğan – Yamal, F. Torres, Félix (75. Guiu). Sestavy:

Riznyk – Konoplja, Bondar, Matvijenko, Azarov – Stěpaněnko (90+2. Eguinaldo) – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv (63. Newerton) – Sikan (71. Kelsy). Náhradníci:

Astralaga, Peña – Cubarsí, Garrido, Fort. Náhradníci:

Rudko – Gočolejšvili, Castillo, Čihrinskij, Nazaryna, Rakyckyj, Očeretko, Topalov, Šved. Žluté karty:

43. F. Torres, 75. Balde Žluté karty:

50. Kryskiv, 72. Konoplja, 87. Bondar Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (vš. Slovensko) Přejít na on-line reportáž

Royal Antverpy : FC Porto 1:4 (1:0) Góly:

37. Yusuf Góly:

46. Evanilson

54. Eustáquio

69. Evanilson

84. Evanilson Sestavy:

Butez – Bataille, Alderweireld (C), Coulibaly, De Laet (60. Wijndal) – Yusuf – Muja (77. Ejuke), Vermeeren, Ekkelenkamp, Balikwisha (77. Valencia, 90. Kerk) – Janssen (77. Ilenikhena). Sestavy:

Di. Costa – Mário, Pepe (C), Carmo, Wendell (44. Evanilson) – Franco (66. Jo. Sánchez), Varela (82. N. González), Eustáquio (82. Grujić), Galeno – Eduardo Pepê (82. Conceição), Taremí. Náhradníci:

De Wolf, Lammens – Engels, Van Den Bosch, Corbanie. Náhradníci:

C. Ramos – Cardoso, Namaso, F. Navarro, Baró, T. Martínez, Borges. Žluté karty:

72. Muja, 90. Alderweireld Žluté karty:

14. Eustáquio, 45+2. Carmo, 61. Eduardo Pepê Rozhodčí: Bastien – Berthomieu, Drouet (FRA) Počet diváků: 13 651 Přejít na on-line reportáž