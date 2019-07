Slovan v úvodním předkole Ligy mistrů remizoval, stejně dopadl Borisov

Fotbal

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Slovanu Bratislava - ilustrační foto. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

dnes 22:26

Teoreticky by se mohli fotbalisté Ludogorce i Borisova střetnout s pražskou Slavií v závěrečném play off o postup do základní skupiny Ligy mistrů. Jenže své partie v úvodním předkole nerozehráli zrovna ideálně: bulharský Ludogorec prohrál s Ferencvárosem 1:2. A běloruský BATE Borisov doma remizoval 1:1 s Piastem Gliwice.

Celtic Glasgow v úvodním předkole Ligy mistrů vyhrál v Sarajevu Úterní zápasy prvního předkola Budapešťský Ferencváros otevřel skóre po šesti minutách hry po trefě Nguena. Vyrovnání zařídil v 31. minutě Swierczok. Výhru maďarského šampiona nad dvojnásobným účastníkem základní skupiny Ligy mistrů obstaral v 65. minutě Zubkov. Piast, který v uplynulé sezoně poprvé vyhrál polskou ligu, šel do vedení zásluhou Parzyszeka v 36. minutě. Borisov, jenž v základní skupině nejprestižnější klubové soutěže startoval pětkrát, vyrovnal v 64. minutě díky Dragunovi. Fotbalisté Slovanu Bratislava v úvodním duelu 1. předkola Ligy mistrů remizovali s černohorským týmem Sutjeska Nikšič 1:1. Slovan měl po celý zápas více ze hry, dlouho se však nemohl prosadit. Slovenský mistr se dočkal v 82. minutě díky Šporarovi. Domácí o výhru přišli v páté minutě nastavení, kdy Kojasevič zařídil nerozhodný výsledek. FK Partizani : FK Karabach 0:0 (0:0) Sestavy:

Hoxha (C) – Hakaj (79. Trashi), Belica, Bitri, Ibrahimi – Cordeiro (68. Broja), Telushi, Mala – Mensah, Cinari, Asani (58. Brown) Sestavy:

Vagner – Husejnov, Mammadov, Sadygov (C), Medveděv – Míchel – Ozobič (84. Garajev), Almeida – Quintana (61. Romero), Emreli (73. Abdullajev), Zoubir Náhradníci:

Xhika – Broja, Solomon, Lucas, Trashi, Kote, Brown Náhradníci:

Magomedaljev – Garajev, Slavčev, Abdullajev, Romero, Ibrahimli, Hajijev Žluté karty:

83. Cinari Žluté karty:

Rozhodčí: T. Árnason – J. Gudmundsson, A. Vigfusson (vš. ISL) Počet diváků: 5250 FC Šeriff Tiraspol : FC Saburtalo Tbilisi 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

30. Rolovič

67. Kochreidze

71. Kakubava Sestavy:

Mikulič – Palčič (70. Tambe), Posmac (C), Jach, Cristiano – Latifi, Kendyš, Jurado (46. Anton), Gordiněnko – Boban, Palič (46. Balima). Sestavy:

Migineišvili – Rechiašvili, Lakvecheliani, Margvelašvili (C), Mali – Gorgiašvili (61. Kakubava), Altunašvili, Goncalves De Souza (70. Šindagoridze), Diasamidze – Kochreidze (77. Gabedava), Rolovič. Náhradníci:

Celeadnic – Mužek, Balima, Belosuov, Anton, Tambe, N ́Diaye. Náhradníci:

Šelichov – Grigalašvili, Šindagoridze, Gabedava, Chabradze, Cnobiladze, Kakubava. Žluté karty:

34. Kendyš Žluté karty:

44. Kochreidze, 59. Lakvecheliani, 77. Kakubava Rozhodčí: Griffith – Beckett, Bird BATE Borisov : GKS Piast Gliwice 1:1 (0:1) Góly:

64. Dragun Góly:

36. Parzyszek Sestavy:

Chichkan – Filipovič, Filipenko (11. Simović), Volkov, Rios – Dragun, Jablonski, Baga – Stasevič (C), Dubajić (57. Skavysh), Moukam (66. Milić). Sestavy:

Plach – Pietrowski (C), Czerwiński, Korun, Kirkeskov – Valencia Castillo (90. Badia), Dziczek (61. Sokolowski), Hateley – Konczkowski, Parzyszek (85. Aquino), Munoz Garcia. Náhradníci:

Sčerbitskij – Jonassen, Berezkin, Skavysh, Willumsson, Milić, Simović Náhradníci:

Szmatula – Holúbek, Sokolowski, Badia, Mokwa, Huk, Aquino Žluté karty:

15. Baga, 43. Filipovič, 76. Dragun Žluté karty:

53. Kirkeskov, 56. Dziczek, 57. Czerwiński Červené karty:

89. Dragun Červené karty:

Rozhodčí: M. Kalkavan – E. Sancaktar a S. Çiçek (Tur) Linfield FC : Rosenborg BK 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

21. Jensen

69. Soderlund Sestavy:

Deane – M. Clarke, Stafford, Callacher, Casement – Quinn, Mulgrew (C), Hery, Millar (67. Lavery) – J. Stewart (88. Fallon), Waterworth Sestavy:

Hansen – Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling – Jensen (C), Lundemo, Konradsen (72. Trondsen) – Akintola (60. De Lanlay), Soderlund, Asen (70. Helland) Náhradníci:

Moore – Lavery, Forde, Kearns, Fallon, Mcguiness, Mitchell Náhradníci:

Ostbo – Denič, Helland, De Lanlay, Trondsen, Valsvik, Ceide Žluté karty:

34. Stafford, 59. Stewart, 71. Lavery, 90+3. Waterworth Žluté karty:

37. Lundemo, 83. Trondsen, 90+2. Soderlund Rozhodčí: I. Stojanov – I. Kolev, G. Dojnov Počet diváků: 4630 Dundalk FC : Riga FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Rogers – Gannon, Hoare, Cleary, Jarvis – McGrath (79. D. Kelly), McEleney, Shields (46. Boyle), Moutney (58. Benson) – Hoban (C), Duffy. Sestavy:

Ozols – Pētersons, Černomordijs, Prenga, Rugins – Višnakovs, Šarić, Laizāns – Bopesu, Debelko, Roger (79. Rakels) Náhradníci:

McCarey – Gartland, G. Kelly, Massey, Benson, D. Kelly, Boyle Náhradníci:

Uvarenko – Gabovs, Fjodorovs, Biliński, Ibrahim, Stuglis, Rakels. Žluté karty:

Žluté karty:

22. Bopesu, 47. Debelko, 87. Šarić Rozhodčí: Peter Kráľovic – Milan Štrbo, Miroslav Benko – Martin Dohál (všichni SVK) Valur Reykjavík : NK Maribor 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

42. Peričič Sestavy:

Halldorsson H. – Hedlund, Sigurbjornsson, Sigurdsson H. (C), Eiriksson – Finsen, Sigurdsson K., Petry – Adolphsson, Pedersen, Larusson Sestavy:

Pirič – Milec, Ivkovič, Peričič, Viler – Cretu, Vrhovec – Kronaveter – Hotič, Tavares (C), Kotnik Náhradníci:

Einarsson – Bartalstovu, Halldorsson K., Ingason, Ingvarsson, Jonsson, Omarsson Náhradníci:

Handanovič – Kolmanič, Kramarič, Mešanovič, Pihler, Rajčevič, Vancas Žluté karty:

Žluté karty:

28. Cretu, 31. Tavares Rozhodčí: Krzysztof Jakubik – Arkadiusz Wójcik, Tomasz Niemirowski (vš. POL) ŠK Slovan Bratislava : FK Sutjeska 1:1 (0:0) Góly:

82. Šporar Góly:

90+5. Kojaševič Sestavy:

Greif – Apau, Bajrič, Božikov (C), Suchockij – Dražič, Ljubičič, Ratão (64. Holman) – Čavrič (64. de Kamps), Šporar, Rharsalla (77. Daniel) Sestavy:

Giljen – Ciger, Nedic, Šofranac, Bulatovič – Jankovič, Erakovic – Kojaševič, Četkovič, Vučič (C) (82. Osmajič) – Markovič (88. Božovič) Náhradníci:

Šulla – de Kamps, Ibrahim, Abena, Strelec, Daniel, Holman Náhradníci:

Ličina – Grivič, Nikolič, Osmajič, Božovič, Marušič, Bubanja Žluté karty:

41. Ljubičič Žluté karty:

Rozhodčí: Meškov – Lunev, Gavrilin (všichni Rusko) Ferencvárosi TC : PFC Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1) Góly:

6. Nguen

65. Zubkov Góly:

31. Swierczok Sestavy:

Dibusz – Lovrencsics, Blažič, Dvali, Heister – Ihnatěnko, Charatin (77. Siger) – Škvarka – Zubkov, Priskin (66. Lanzafame), Nguen (83. Varga) Sestavy:

Ivanov – Ikoko, Terzijev, Moti, Nedyalkov – Biton (66. Marcelinho), Goralski (78. Badji), Dyakov – Lukoki (83. Jorginho), Swierczok, Tchibota Náhradníci:

Grof – Botka, Frimpong, Lanzafame, Pedro, Siger, Varga Náhradníci:

Renan – Badji, Bakalov, Cicinho, Jorginho, Keseru, Marcelinho Žluté karty:

85. Siger Žluté karty:

51. Moti, 60. Goralski Rozhodčí: Shmuelevitz – Biton, Goldstain (všichni Izrael)