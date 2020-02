Ronaldo se vztekal, kouč Juventusu nechápal: Hráči neplnili moje pokyny

Juventusu se ve Francii hrubě nevyvedla první půle, během níž inkasoval jediný gól zápasu z kopačky Lucase Tousarta. Italský šampion měl trochu smůlu, v té době totiž na trávníku scházel ošetřovaný stoper Matthijs de Ligt.

To však nesnižuje jeho zoufale toporný výkon.

„Byli jsme všude druzí,“ poznamenal obránce Leonardo Bonucci. Zároveň si postěžoval na složitosti nového systému zónové obrany, který se Sarri pokouší hráčům vštípit. „Je komplikovaný,“ reagoval na dotaz, proč Juventusu dělá takový problém bránění standardních situací.



„Byli jsme horší než obvykle, zápas jsme podcenili. Je samozřejmě smůla inkasovat za takových okolností... Ale především jsme hráli strašně pomalu. Je těžké to vysvětlit. Pomalé, bez pohybu. Někdy se to děje a nevíme proč. Tohle mi vždycky dělá problém tým naučit,“ prohlásil Sarri.

Když to na tiskovce vykládal, bylo vidět, že ho to frustruje. Působil možná až rezignovaně. Bezmocně. S povzdechem prohodil, o kolik lépe vypadali hráči na úterním tréninku.



„Balon se pohyboval dvakrát rychleji. Děláme přesný opak toho, co by mělo být. Vůbec poslední dobou děláme v zápasech spoustu věcí jinak než na tréninku,“ pravil Sarri.



Po změně stran už Juventus působil živěji, ale na vyrovnání to bylo málo. Hosté dvakrát marně žádali pokutový kop: v závěru za stažení Paula Dybaly a o chvíli předtím po kontaktu Jasona Denayera s Cristianem Ronaldem.



Portugalská hvězda neodehrála dobrý zápas, nedostávala se do nebezpečných situací. Ronaldo akorát z přímého kopu (pro změnu) napálil zeď a pak se divil, že po souboji s Denayerem nebude penalta. Teatrálně se skláněl k trávníku a nevěřícně lamentoval.

„Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale upřímně, na Ligu mistrů nemůže stačit, když hrajete dobře jen 45 minut. Nevím, proč nedokážu hráče přesvědčit o tom, jak důležité je s míčem pracovat rychle. To je základ,“ konstatoval kouč Juventusu.



„Budeme na tom i nadále pracovat a dřív nebo později to snad dostaneme hráčům do hlav.“



Fandové Juventusu by jistě ocenili, kdyby se to Sarrimu podařilo do odvety. Ta se hraje v Turíně 17. března.