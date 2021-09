To je důvod, proč tu je, velebil trenér Chelsea střelce Lukakua

„Byla to skvělá hlavička a perfektní centr od Azpliciuety. To je přesně ten důvod, proč tu Romelu je. Rád skóruje a je naším důležitým hráčem,“ řekl Tuchel.

„Neměl to snadné. Nevytvářeli jsme mu moc šancí, nedokázali jsme k němu míč až tak dostat. On je ale typem hráče, který neztrácí sebedůvěru. To je přesně to, proč je tu s námi a co z něj dělá útočníka světové úrovně. Není to jen o talentu, ale také o víře a umění, kdy umí vzít tlak ze svých spoluhráčů na sebe,“ dodal kouč.



Lukaku, který do Chelsea přišel za 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun), vstřelil už v novém působišti čtvrtý gól ve čtvrtém zápase.

„Musíme se dál zlepšovat, ale určitě to byl z naší strany lepší výkon než o víkendu. Navíc jsem dostal skvělý centr od Cesara. Jen jsem správně načasoval výskok a umístil míč do sítě,“ popsal Lukaku.



Chelsea, jež v minulé sezoně vyhrála Ligu mistrů podruhé v historii, se přitom proti houževnatému ruskému celku nemohla dlouho prosadit. K větším šancím se propracovala až ve druhé půli.

„Nebylo to frustrující. Bylo to jen těžké utkání proti silnému týmu a museli jsme v něm tvrdě pracovat. Cítil jsem ale, že jsme do toho šli s plnou intenzitou. V první části se nám nedařilo vytvářet si šance a střely, to se ale ve druhé půli zlepšilo. Vítězství jsme si zasloužili,“ dodal Tuchel, jehož tým udržel od jeho lednového příchodu už 23. čisté konto.

Příští utkání Ligy mistrů sehraje Chelsea 29. září na hřišti Juventusu Turín.