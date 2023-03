Jak na fotbal v éře globalizace. Co takhle vyvézt Ligu mistrů z Evropy?

Dost dobře se může stát, že největší zápasy Ligy mistrů za pár let přivítá například New York. Nebo Miami. A co takhle Dauhá, Rijád, Melbourne? Možností a nápadů, kam by se nejcennější artikl evropského fotbalu dal vyvézt, v zákulisí koluje spoustu. Dosud se UEFA bránila.