Liverpool chce ukončit pohárové nezdary venku, Inter hostí Dortmund

Dortmund má po dvou kolech na kontě stejně jako Barcelona čtyři body, ale na rozdíl od katalánského celku ve skupině ještě nedostal gól. Před zápasem na San Siru navíc Borussii hraje do karet i nepříznivá bilance Interu s německými soupeři, se kterými Inter v posledních šesti zápasech získal jen jediný bod.

Milánský celek má co napravovat, protože vstup do Ligy mistrů mu vůbec nevyšel. V prvním kole doma až v nastavení zachránil remízu 1:1 se Slavií a naposledy proti Barceloně sice vedl 1:0, ale domácí po přestávce díky dvěma gólům Luise Suáreze skóre otočili.

Liverpool v neděli remizoval 1:1 s Manchesterem United a poprvé v sezoně anglické ligy ztratil body. Na Old Trafford týmu chyběl útočník Muhammad Salah, který už má delší dobu problémy s kotníkem a podle trenéra Jürgena Kloppa není jisté, že se objeví v duelu skupiny E v Genku.

„Na zápas s United nebyl připravený. Ani netrénoval s týmem, takže netuším, odkud se vzalo, že všichni najednou začali mluvit o tom, že nastoupí. Bylo to bez šance. Možná by mohl hrát ve středu, ale to se ještě uvidí,“ prohlásil kouč Liverpoolu.

Proti Genku bude anglický celek usilovat o první výhru po čtyřech porážkách venku za sebou. Liverpool naposledy na soupeřově hřišti ve skupině Ligy mistrů zvítězil v sezoně 2017/18 v Mariboru, což také byla jediná výhra z posledních deseti zápasů mimo Anfield Road.

Ajax do skupiny H vstoupil výhrami 3:0 nad Valencií a Lille a jeho dokonalou bilanci se pokusí ukončit Chelsea.

Ajax však nemá na anglické soupeře dobré vzpomínky, protože v minulém ročníku Ligy mistrů ho o postup do finále připravil obrat Tottenhamu, který v semifinálové odvetě prohrával už 0:2, ale po gólu v nastavení vyhrál 3:2.