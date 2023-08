Měli jsme výpadek, chyběl nám drajv. Je to velké zklamání, litoval sparťan Krejčí

Chtěli do Ligy mistrů, ale po kolapsu ve druhém poločasu v Záhřebu se sparťanům výrazně vzdálila i Evropská liga.

„Doma jsme silnější. Když dáme brzy gól, budeme je mít na dostřel, fanoušci nám pomůžou,“ neztrácí Krejčí víru do pražské odvety, která se hraje příští týden ve čtvrtek.

Na Letné však musí sparťané podat mnohem lepší výkon. Jinak na ně zbude jen Konferenční liga, pohárová soutěž číslo tři.

Přitom ve čtvrtek na Maksimiru nejdřív nevyhlíželi zle.

„První poločas jsme odehráli slušně, nějaké šance jsme si vytvořili, vedli jsme. Jenže jsme si nechali dát zbytečný gól do šatny a druhá půle byla od nás hodně slabá,“ řekl Krejčí.

Tým poslal do vedení on. Po týdnu, kdy po deseti úspěšných pokusech neproměnil důležitou penaltu v rozstřelu v boji o Ligu mistrů proti Kodani, si na pokutový kop v Záhřebu troufl.

„Penalta jako každá jiná. Věděl jsem, že když přijde, tak na ni půjdu. Věřil jsem si, stejně jako na všechny předchozí,“ prohlásil, když po zápase přišel mezi novináře a v tiskovém středisku si sundal černou kšiltovku s číslem 37.

Pokutový kop jistě proměnil a ve 39. minutě Sparta vedla. Jenže o náskok přišla ještě do přestávky.

Victor Olatunji ze Sparty (vlevo) při utkání s Dinamem Záhřeb.

„V hodně lidech jsme šli do útoku, oni dobře vyřešili brejk tři na tři, my to vzadu neuhráli,“ poznamenal Krejčí.

Vyrovnávací branka musela se sparťany zamávat, jak jinak si vysvětlit výkon ve druhém poločase.

„Neměli jsme takový ten drajv,“ odtušil Krejčí. „Takhle krátce po zápase těžko najít vysvětlení. Měli jsme výpadek a oni nás potrestali. Do odvety musíme nastoupit úplně jinak.“

Kolem hodiny hry dostali sparťané dva slepené góly, které dělily jen tři minuty. Pak bylo těžké se zvednout.

„Nebylo to nic příjemného. Bylo na každém z nás, abychom se z toho sebrali a dostali se zpátky do hry. Snažili jsme se nevypadnout z našeho stylu. Jenže když jsme získali míč, byli jsme nepřesní. To nás sráželo a nedokázali jsme se dostat do tempa.“

Dinamo bylo v podobné pozici jako sparťané. Nezvládlo kvalifikaci o Ligu mistrů, netrpělivé vedení v pondělí vyhodilo trenéra Biščana.

Nový kouč Jakirovič neměl k dispozici dvě velké opory: Livakovič s Josipem Šutalem celkově za 30 milionů eur těsně před soubojem se Spartou přestoupili do Fenerbahce, respektive Ajaxu Amsterdam.

Přesto chorvatský mistr Spartu ve druhé půli jasně přehrál. „Byli silní v kombinaci na naší polovině a kolem vápna. Mají skvělé individuality. My jsme věděli, do čeho jdeme, když jsme s nimi hráli přípravu. Bohužel jsme to nezvládli,“ uznal Krejčí.

Pro jeho tým bude složité souboj otočit. „V Záhřebu nám to nesedlo,“ připustil sparťanský kapitán.