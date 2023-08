Kouč Dinama zažil proti Spartě skvělý debut. V odvetě se bránit nehodláme, hlásí

„Na začátku druhé půle to bylo Dinamo, které chci vidět - napadající, s hodně náběhy. Potřebujeme čas, ale na trénink ho nemáme. Vítězství je pro nás důležité i z psychického hlediska, dodá nám vítr do plachet,“ mínil Jarikovič.

V pražské odvetě, která je na programu příští čtvrtek, se ale nechce zaměřit pouze na bránění dvoubrankového náskoku.

„Čeká nás plný stadion, s pomocí diváků nás budou chtít rychle zatlačit. Odrazíme se od druhého poločasu ze Záhřebu a budeme se držet svého stylu hry. Pokusíme se vstřelit gól, nemám v úmyslu, abychom jen bránili,“ řekl.

Přitom ještě v první půli úvodního duelu to vypadalo, že tolik komfortní pozici domácí nezískají. Úřadujícího českého mistra totiž na stadionu Maksimir poslal do vedení v 39. minutě z penalty Ladislav Krejčí.

Už před koncem prvního poločasu ale srovnal Dario Špikič a po necelé hodině hry dokonal obrat Dino Perič. Vzápětí přidal třetí branku domácích Luka Ivanušec.

„Nebylo to snadné. Nelíbilo se mi, jak jsme prvních 15 až 20 minut působili, byli jsme pomalí. Přičítám to počasí, bylo mimořádně teplo. Bylo mi vedro u postranní čáry, takže si dokážu představit, jaké to bylo pro hráče. Ukázali ale charakter a vítěznou mentalitu, protože obdržená branka s námi nezamávala, naopak jsme zatlačili,“ uvedl šestačtyřicetiletý Bosňan.

Victor Olatunji ze Sparty (vlevo) při utkání s Dinamem Záhřeb.

Teprve v pondělí u týmu nahradil odvolaného Igora Biščana.

„Necítím tlak, to je možná má přednost. Snažili jsme se držet věcí, na které jsme se připravovali. Chceme, aby kluci hráli uvolněně, ale zároveň zodpovědně,“ prohlásil Jakirovič, který kvůli novému angažmá opustil Rijeku. Právě tu vyzve Dinamo v neděli v chorvatské lize.

Záhřeb proti Pražanům nastoupil bez brankáře Dominika Livakoviče. Jednička chorvatské reprezentace je na odchodu do istanbulského Fenerbahce.

„Livakovič se ve středu rozloučil v šatně mimořádným proslovem, takovým, po němž vám naskočí husí kůže. Nebylo to pro něj vůbec snadné, ale tým nesmírně motivoval. Vítězství věnujeme jemu a Lukovi Ivanušecovi, což byl náš plán už před utkáním,“ řekl Jakirovič.

Autor třetí branky Ivanušec už do odvety nejspíš nezasáhne, přestoupit by měl do Feyenoordu Rotterdam, kam ve čtvrtek na roční hostování s opcí odešel ze Slavie ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

„Pořád ho přemlouvám, aby zůstal, ale jednoduše musíme respektovat jeho rozhodnutí. Je to špičkový hráč, bude nám chybět. Přivedli jsme ale Luku Stojkoviče, máme další křídla, která mají velký potenciál a teprve vyspějí. Nějaký nový Ivanušec přijde, jako to bylo v jeho případě před pár lety,“ uzavřel Jakirovič.