Kucka jako Suárez: Kousl soupeře a dohrál. Dokážu to pochopit, řekl kouč Weiss

Slovan Bratislava ve středu začal cestu kvalifikaci o postup do Ligy mistrů, v úvodním utkání prvního předkola doma remizoval 1:1.

Pokud příští týden v odvetě v Lucembursku vyhraje a postoupí, může ho los 3. předkola poslat i na Spartu.

Možný duel s velkým rivalem z federální doby však na Slovensku zatím neřeší. To spíš ukrajinského sudího Viktora Kopijevského a příliš agresivní hru lucemburského šampiona, kterou se hráči Slovanu nechali rozhodit.

Po každém zákroku protestovali a se sudím, jenž byl k hostům benevolentní, se dohadovali.

„Opět jsme se přesvědčili, že na této úrovni na snadného soupeře nenarazíte,“ citoval záložníka Vladimíra Weisse server sport.sk. „Nevěděli jsme, co máme čekat. Ukázali nám, že fotbal hrát umí.“

Přitom jeho otec a trenér Vladimír Weiss starší před zápasem pravil: „Máme nejlepší los za poslední roky.“

Jenže domácí před takřka patnácti tisíci diváky od 22. minuty prohrávali, pak sice Weiss mladší vyrovnal, ale favorita to neuklidnilo. Od 34. minuty do konce poločasu dostali domácí čtyři žluté karty a jednu červenou.

Weiss mladší za ostrý faul, Weiss starší za protesty a Kucku sudí vyloučil za hrubé nesportovní chování.

„Před zápasem jsem viděl, jak Vlado i Kuco moc chtějí, možná byli až přemotivovaní. Musel jsem je i krotit,“ líčil kouč.

„Fotbal jsem hrál, takže to dokážu pochopit,“ pronesl trenér Slovanu k činu Kucky. „Bohužel, stalo se. Vyčítat mu to nebudu, protože ho dobře znám a vím, že dělá všechno pro tým. Pořádně jsem to neviděl, něco se stalo. Trestat ho nebudu, protože se potrestal sám.“

Kucka nenastoupí jistě v odvetě, vzhledem k charakteru přestupku se dá od disciplinární komise očekávat ještě další trest.

Francouzský záložník Négo Ekofo na těle ukazuje otisk zubů Juraje Kucky ze Slovensku Bratislava. Slovenský záložník byl následně vyloučen.

Kousnutí soupeře je ve fotbale jedním z nejvážnějších přečinů. Známé jsou především případy špičkového uruguayského útočníka Luise Suáreze.

V roce 2010 nesměl hrát sedm zápasů za Ajax, když kousl protivníka Bakkalu z Eindhovenu do ucha. Od té doby měl přezdívku Kanibal.

O tři roky později dostal trest na deset utkání, když v duelu Liverpoolu s Chelsea otiskl zuby do předloktí Branislava Ivanoviče.

Na světovém šampionátu 2014 v duelu s Itálii se v souboji nedostal přes Giorgia Chielliniho a zakousl se mu do ramene. Paradoxní bylo, že sudí to nechal bez povšimnutí a Suárez duel dohrál, ale nakonec stejně nevyvázl.

Disciplinární komise FIFA ho z mistrovství světa vyloučila, udělila trest na čtyři měsíce a k tomu na devět mezistátních zápasů.

To už bylo tenkrát příliš i na Liverpool, který se raději domluvil na jeho přestupu do Barcelony. Tam nejdřív nesměl ani trénovat, což mu později bylo umožněno. „Měl jsem obavu o svou kariéru,“ přiznal Suárez.

Kucku ve středu večer ukrajinský sudí vyloučil až na doporučení videoasistenta, v reálu si incidentu nevšiml. Postižený francouzský středopolař Ekofo okamžitě vytáhl dres a na těle pod žebry ukazoval důkaz Kuckova kousnutí. Vehementně se k žalování přidali i spoluhráči.

Reakce na faul u šestatřicetiletého Kucky, který si jméno kdysi udělal ve Spartě a pak měl parádní kariéru v italské lize, kde hrál za Janov, AC Milán a Parmu, překvapila.

V profesionálních soutěžích nastupuje od roku 2007 a dosud viděl přímo jen dvě červené karty v italské lize za AC Milán a Parmu, sedm jich vyfasoval po dvou žlutých.

„V takových emocích, když na tobě leží protihráč, se to někdy stává,“ řekl Weiss mladší shovívavě. „Nechci rozhodčího kritizovat, ale některé zákroky byly za hranou. A on tomu nechával volný průběh, pak se nemůže divit, když se dějí takové věci.“

I díky Kuckově zkratu outsider uhrál remízu a příští týden může dosáhnout na senzační postup. Přitom Swift Hesperange v Evropě hraje teprve potřetí a do zápasu na Slovanu měl bilanci jedna remíza, tři prohry a skóre 1:8.