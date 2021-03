Začátek podle představ, pak scházel klid, cítil Trpišovský. O víkendu by radši nehrál

„Přitom jsme do utkání vstoupili podle představ, dali jsme hezký gól, celkově jsme hru kontrolovali,“ popisoval Trpišovský.

Nevyužité šance a branka, kterou slávisté před pauzou inkasovali ze standardní situace, však rozhodly, že výsledek před odvetou vyhovuje více Skotům.

„První půle nás celkově stála hodně energie. A když jsme i přes dobrý výkon odcházeli do kabiny s víceméně nepříznivým výsledkem, soupeři to pomohlo.“

Přitom v prvním poločase Rangers téměř nic nepředvedli.

Ale oni takto hrají vždycky, zejména v evropských pohárech. Je to jejich způsob hry, kdy čekají na chybu, chodí do otevřené obrany. V první půli vytěžili z minima maximum, vyrovnání je povzbudilo a my jsme už ve druhém poločase převahu využít nedokázali.

Chyběla vám trpělivost?

Nevím, jestli trpělivost, spíš to bylo našimi nepřesnostmi. Projevila se i únava, postupem času bylo na hráčích vidět, že už s míčem nejsou tak přesní. Nevycházely nám ani situace, které jsme si chystali: akce z křídel, po kterých jsme kolikrát ještě poslali soupeře do protiútoku. Ve finální fázi jsme si měli počínat lépe.

Přesto první zápas naznačil, že si do Skotska můžete jet pro postup, souhlasíte?

Bude určitě záležet i na stavu hřiště. Máme zprávy - a potvrdilo se to i například v jejich předchozím utkání s Antverpami -, že bude plocha vyhovovat spíš jejich stylu hry, kdy se snaží hlavně obsadit a uzavřít střed hřiště a jejich přechodová fáze je jednodušší. Navíc v úvodu zápasu budou mít v rukou postupový výsledek, takže pro nás bude klíčové vstřelit gól. Pak se může všechno otočit. Bude to o naší kvalitě.

Jaký vliv může mít to, že Rangers na rozdíl od vás o víkendu nenastoupí a budou se připravovat rovnou na odvetu?

Bohužel velký. Obě strany stál tenhle zápas spoustu sil, někteří toho měli plné zuby, ke konci je chytaly křeče. Kdybychom si mohli vybrat, také bychom v neděli nehráli, v odvetě se může stát cokoli, může dojít na prodloužení, pak to pro domácí bude výhoda. Uvidíme. My se teď musíme soustředit na nedělní utkání v Boleslavi, to je od teď ze všeho nejdůležitější.

Pojďme ale ještě k některým situacím z utkání proti Rangers: inkasovaný gól byl hodně laciný.

Mrzí mě to. Když pominu, jak Ondra Kolář vytáhl střelu Kenta ve druhém poločase, bylo to jediné ohrožení naší brány. Nešťastný odraz, trefili jsme soupeřova hráče, balon se dostal někam, kam vůbec neměl jít... Určitě jsme tomu mohli zabránit, zbytečný gól.

Nedostáváte v posledních zápasech podobných gólů ze standardních situací příliš?

Je pravda, že na jaře takových branek bylo víc, ale často jsou to dost nešťastné momenty. Není to o tom, že by soupeřův hráč byl někde volný... Když to otočím: proti Rangers jsme sami měli po standardkách možná čtyři šance a kdybychom tři dali, tak se teď bavíme o tom, že má problém soupeř. Třeba McGregor na konci předvedl úžasný zákrok. Klobouk dolů, dlouho jsem takový neviděl. Snad budeme mít příští týden při standardkách větší štěstí.

A co brankář Kolář? V některých pasážích duelu působil poněkud vlažně.

Samozřejmě bych byl radši, kdyby gólovou situaci řešil jinak, na druhou stranu jeho zákrok ve druhém poločase byl skvělý. Kdybychom dostali druhý gól, budeme v mnohem horší situaci. V tu chvíli nás podržel.