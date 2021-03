Na Rangers se projevily oslavy, hrdinou byl McGregor, píší britská média

Zkušený brankář v poslední minutě zázračným způsobem zlikvidoval gólovou hlavičku Lukáše Masopusta a udržel remízový stav.

„Na pokraji smrti byli Rangers znovu vděční McGregorovi za jeho hrdinství, když ukázal obrovskou sílu zápěstí a mrštnosti a vyškrábl míč z brankové čáry po impozantní Masopustově hlavičce,“ uvedla BBC, která devětatřicetiletého gólmana vyhlásila mužem zápasu.

„McGregorova akrobacie bude na video smyčkách po nadcházející roky,“ přidal deník The Guardian.



Jinak se ale na klubu z Glasgow, který o víkendu získal první titul po deseti letech – celkově pětapadesátý –, podle tisku projevily oslavy.

„Ukázalo se, že oslava titulu není ideální přípravou pro vyřazovací zápas Evropské ligy. Hráči i realizační tým Rangers zcela oprávněně oslavili v neděli svůj triumf, a to se v Praze první hodinu ukázalo,“ napsal server BBC Sport.

Slavia vedla od sedmé minuty zásluhou Nicolae Stancia, za hosty srovnal v 36. minutě Filip Helander. „Šampioni skotské ligy si do odvety vezou klíčový venkovní gól. Remíza 1:1 se Slavií Praha zanechává dvojzápas příjemně vyrovnaný před návratem do Ibroxu,“ uvedl list Glasgow Times.

„Gól Filipa Helandera vynesl Rangers remízu a mohl by se ukázat jako rozhodující, protože to vypadá, že Gerrard dovede svůj tým o kolo dál než v minulé sezoně, v níž ho vyřadil Bayer Leverkusen,“ dodal list.

V součtu s předkoly neprohráli Rangers v aktuální sezoně Evropské ligy ani dvanáctý zápas. „Byl to další působivý výsledek na kontinentu od Rangers jen několik dní poté, co oslavili zisk titulu. Gerrard byl pyšný na své hráče, kteří se nyní zaměří na postup do čtvrtfinále,“ píší Glasgow Times.

Britský tisk také připomněl fakt, že tým ze skotské metropole má na rozdíl od vršovického celku před odvetou volno. „Bez víkendového zápasu v domácí soutěži mají Gerrardovi svěřenci spoustu času na odpočinek a zotavení a mohou se soustředit na místo ve čtvrtfinále,“ dodávají Glasgow Times.