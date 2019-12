Trpišovský: Budeme hrát jako vždycky. Těší mě, že nás soupeři berou vážně

„Budeme se snažit hrát jako vždycky. Fotbal se hraje na góly, šance, hezké momenty. Chceme se o ně zase pokusit,“ vytyčil Trpišovský jasný cíl a pochválil německou pohostinnost: „To je poprvé, co jsem na tiskovce dostal kafe, servis se vším všudy! Musím domácím poděkovat.“

V úterý večer asi na hřišti tak zdvořilí nebudou, jde jim o postup. Čeká vás nejtěžší ze šesti zápasů v Lize mistrů?

Těžko se mi odpovídá. V Lize mistrů jsou všechny zápasy těžké. Každý tým má jinou typologii, Dortmund má extrémně rychlé hráče. Bude to podobně náročné jako všechny předchozí utkání, s tím, že kromě fotbalovosti a kombinační zdatnosti mohou spoléhat na rychlost Sancha, Hakimiho, Guerrera... Někdy jsme udělali chybu a mohli pak ještě soupeře doběhnout, tady se nám to nepovede. Z tohohle pohledu to bude nejtěžší zápas.

S čím do něj půjdete?

Nemůžeme si myslet, že soupeře jasně přehrajeme a budeme si vytvářet šance jak na běžícím pásu. Ale chceme si ten zápas pamatovat. To znamená, že tu chceme dát gól, chceme mít šance, útočit.

Může být výhodou, že Dortmundu jde o vše? Potřebuje získat víc bodů než Inter Milán, jinak na něj zbude jen Evropská liga.

Těžko říct. Budou mít obrovskou motivaci, budou do toho chtít dát sto procent, což jim může svazovat nohy. Někdy to pomůže, někdy to uškodí, bude hodně záležet na začátku zápasu. Ale spíš bych to viděl jako plus pro ně: vědí, že si nemohou dovolit ztratit. Když nemáte kam couvnout, dostanete ze sebe většinou to nejlepší.

Ale zároveň budou Borussii chybět důležití střední záložníci Witsel a Delaney - oba jsou zranění.

To bude podstatná změna. Witsel zatím nehrál jen proti Unionu Berlín, se kterým prohráli 1:3. Jsou na něj hodně zvyklí, hraje něco jako u nás Tomáš Souček. Delaney hrál taky výborně, přes oba chodí první rozehrávka. Hlavně u Witsela to bude pro Borussii citelný zásah. Velká změna v zakládání útoků, podstatná pro nás i pro ně.

Jak se připravujete na slavnou tribunu Gelbe Wand, která umí vytvořit unikátní atmosféru a soupeřům se z ní podlamují kolena?

Připravit by na ní kluky mohl náš sportovní ředitel Honza Nezmar: když tu hrál s Libercem, překopl pod ní prázdnou bránu... Ale celou tribunu nepřekopl (smích). Je to magické místo, magický stadion, jsem rád, že tu můžu být. Když takové místo navštívíte, je to ohromující. Koukal jsem na to pětadvacet let v televizi, najednou tu můžu být. Ale věřím, že negativní vliv to na nás mít nebude, už jsme si něčím prošli. Jen tu bude takový hluk, že pro nás trenéry bude trochu problém s hráči komunikovat.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci v Dortmundu

Kouč Dortmundu Favre se na tiskovce divil, že se novináři na Slavii neptají, a vychválil váš způsob hry. Berete to jako důkaz, že jste si v Evropě vydobyli respekt?

Doufáme v to, to byl náš cíl. Moc za ta slova děkujeme. Možná nám soupeři na začátku nevěnovali takovou pozornost, o to větší je pro nás vyznamenání, že se na nás teď dlouho dopředu připravují, že je zajímáme, že hledají naše slabiny a připravují se na naše silné stránky. Že nás berou vážně v Lize mistrů, to je splněný cíl. A vlastně i to, s čím jsme před dvěma lety do Slavie přicházeli.