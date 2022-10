Plzeňský žolík, který zaujal i Nagelsmanna. On mě zná? žasnul Kliment

Plzeň při svém čtvrtém vystoupení mezi elitou Champions League zvládla proti favorizovanému Bayernu Mnichov druhý poločas, který dokonce ve Štruncových sadech vyhrála o dva góly. Kvůli tragické první půli však stejně padla 2:4.

„Ale líbilo se mi, jak jsme se zvedli a ukázali určitou sílu,“ chválil Kliment, jenž do druhé půle vletěl místo nevýrazného Chorého. „Na konci první půlky se mi zdálo, že publikum trochu usíná, a tak jsem rád, že jsme lidi přece jen nakopli. Na stadionu to zase začalo žít.“

Byl to právě on, kdo na konci srpna pohotovým bodlem v kvalifikační odvetě s Karabachem vysněnou soutěž přiblížil. Vzpomínáte?

I tehdy byl Kliment plzeňským žolíkem do druhého poločasu, ale v momentě, kdy špičkou kopačky posouval míč za záda brankáře, se po hřišti už nějakou dobu spíš ploužil. V jedné z předchozích akcí si poranil sval, řekl si o střídání, jenže než ho trenéři stačili z trávníku stáhnout, nachomýtl se ke gólu, co do Štruncových sadů přivábil stamiliony.

Až teď je útočník s výrazným blonďatým přelivem znovu fit a poprvé si mohl Ligu mistrů trochu vychutnat.

„Nebyl to špatný návrat,“ usmíval se. „Táhlo se to, chyběl jsem šest nebo sedm týdnů a zvlášť poslední dobou to se mnou nebylo jednoduché. Před Bayernem mi pomohlo, že jsem o víkendu na dvacet minut naskočil i v lize. Chvíli jsem funěl, než jsem se do hry dostal, ale je to další krok.“

A kromě toho i psychická vzpruha, kterou si nejen Kliment, ale celá Plzeň za zlepšený výkon ve druhém poločase dopřála. Když domácí během chvíle snížili z 0:4 na 2:4, diváci poněkud drze spustili: „Dejte jim bůra!“

„Ne, asi jsme nevěřili, že bychom zápas otočili,“ přiznává Kliment. „Vždyť já původně na hřiště ani příliš natěšený nebyl, na druhou stranu za stavu nula čtyři člověk nemá co ztratit. Nejdřív mě nenapadlo, že bych vůbec mohl dát gól, ale když jsme si začali vytvářet šance, tušil jsem, že by se mohlo něco naskytnout.“

Nakonec se Kliment čtvrthodinu před koncem šikovně otočil okolo Pavarda a levačkou trefil míč přesně k tyči brány německého náhradníka Ulreicha.

„Plzeň si za druhý poločas zaslouží kompliment,“ prohlásil pak kouč německého soupeře Julian Nagelsmann. „Zejména Kliment domácí hru po přestávce pozvedl, rozdílový hráč, hrál aktivně a zaměstnával obranu. Líbil se mi už v době, kdy byl ještě v bundeslize.“

Což byla slova, která devětadvacetiletého rodáka z Jihlavy, který se kdysi mihl ve Stuttgartu, zaskočila i příjemně překvapila.

„Že vůbec věděl o tom, že jsem byl v bundeslize, že mě zná, to je velká pocta,“ zmínil Kliment. Ale možné laso z Mnichova, které v uvolněné diskusi před středeční půlnocí kdosi v nadsázce nadnesl, odmítl: „Vždyť já bych tam se svým kolenem ani neprošel zdravotní prohlídkou.“

Pro plzeňského kouče Bílka je však Klimentův návrat navzdory nejistému zdraví do zbytku podzimu povzbuzením.

„Honza svou roli zvládl výborně. Má skvělý pohyb, výběr místa v pokutovém území a i při gólové situaci si v nelehké pozici poradil skvěle,“ řekl.

„Paradoxně se mi hrálo lépe než v některých ligových zápasech, kde vás obránci nakopou, jakmile se k vám blíží balon,“ pokračoval Kliment. „Tihle borci, jako je Upamecano nebo Pavard, se snaží hrát fotbal, jsou neskutečně rychlí, silově připravení. Bavilo mě to a na svůj první gól v Lize mistrů určitě nezapomenu.“