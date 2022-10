Nepříjemnost, pak radost. Takovou druhou půli jsme potřebovali jako sůl, řekl Bílek

Plzeň má za sebou čtvrté vystoupení v Lize mistrů, Bayernu Mnichov podlehla doma 2:4 a v tabulce zůstává na nule.

Ač to po prvním poločase vůbec nevypadalo (0:4), nakonec se v Plzni tleskalo.

„Druhá půle byla opravdu dobrá, vyhráli jsme ji dva nula. Zvládli jsme ji herně, výsledkově i fyzicky. Z toho mám radost. I když Bayern vystřídal. Je to obrovské povzbuzení,“ prohlásil plzeňský kouč krátce před středeční půlnocí na tiskové konferenci.

Ale jak vám bylo po půlhodině za stavu 0:4, kdy se zdálo, že Bayern se střílením gólů nehodlá přestat?

Co vám mám povídat, bylo to hodně nepříjemné. Jak pro nás na lavičce, tak pro hráče na hřišti. Než jsme po deseti minutách dostali první gól, nevypadalo to špatně. Pak to bylo jako před týdnem na Bayernu. I tam jsme dostali čtvrtou branku do poločasu, ale tu kvůli ofsajdu neuznali. Jsem rád, že se kluci nepoložili. Druhá půle byla fakt výborná.

Proč byl mezi poločasy takový rozdíl?

Bayern je špička, v útoku mají rychlé hráče, kteří hrají jednoduše. Nám jejich pohyb dělal velké problémy, snadno se k nám dostávali a dávali branky. První půle byla velká nepříjemnost. Pak jsme vystřídali, museli jsme. Kopic, Havel i Jemelka měli zdravotní problémy. Změnili jsme i rozestavení, hráli na pět beků a povedlo se to.

Litujete, že jste na pět obránců nehrál už od začátku?

My jsme v první půli měli problémy i ve chvíli, kdy jsme vzadu byli zformovaní. Jasně, pak to bylo lepší. Možná by to vypadalo jinak, kdybychom tak hráli od začátku. Ale je těžké to teď říkat, jsou to jen kdyby.

Střídal byste stejně, kdyby ti hráči nebyli zranění?

Jak jsme dostávali góly, tak jsme přemýšleli o variantách, jak do toho sáhnout. První myšlenka byla na tři stopery a že do hry půjde Pernica. Změn bychom udělali víc, jen možná bychom vyměnili jiné hráče. Ti, kteří střídali, to zvládli velmi dobře. Kliment, Jirka i Holík. Takovou druhou půli jsme potřebovali jako sůl, abychom na příští zápasy nebyli dole.

Zvýšil jste o přestávce hlas?

Ne, to ne. Proč taky, k ničemu by to nebylo. V takové chvíli je zapotřebí zachovat chladnou hlavu a reagovat na situaci, která vznikla. Řekli jsme si, co chceme hrát, jak toho docílíme a že zápas důstojně dohrajeme. Ta aktivita byla příkladná, za druhou půli mám radost.