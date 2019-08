Jsme připraveni! Liga mistrů by byl největší úspěch kariéry, říká Bořil

Slavia si z prvního utkání v Rumunsku přivezla těsný náskok 1:0, který bude ve středu od 21 hodin hájit na stadionu v Edenu. V domácím prostředí, kde za poslední rok prohrála z osmadvaceti zápasů jediný - ve čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea (0:1).

„Fanoušci nás poženou, do Ligy mistrů chceme postoupit za každou cenu, uděláme pro to všechno,“ slíbil Bořil den před zápasem.

Slavia - CFR Kluž středa 21.00, první zápas 1:0 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van Buren. Kluž: Arlauskis - Sušič, Cestor, Burca, Camora - Aurélio, Bordeianu, Djokovič - Deac, Rondón, Omrani.

Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.).



Znamenal by postup do Champions League největší úspěch vaší kariéry?

Byla by to radost. Byl bych šťastný, kdybychom to dokázali. Pro nás všechny je to další meta, které chceme dosáhnout. Nejen já, ale také spoluhráči, vedení, celý klub. Dvanáct let Slavia v Lize mistrů nebyla.

Teď je po vítězství 1:0 v prvním utkání o krok napřed. Na co se musíte před odvetou zaměřit?

Návod je pro nás první poločas, který jsme v Kluži odehráli. Dobře jsme kombinovali, byli jsme nebezpeční, jen musíme zlepšit produktivitu, dát víc gólů.

Ve druhém poločase vás ale Kluž zatlačila. Je to varování?

Rozebírali jsme si to. Chyběl nám pohyb, ztráceli jsme hodně balonů, byla tam z naší strany menší nabídka. Vedli jsme jedna nula, nechtěli jsme kazit a celkově jsme tak nějak odpadli.

O víkendu jste však zase mohli nabrat síly, protože trenér vyměnil takřka celou jedenáctku. Přišlo vám to vhod?

Jelikož máme široký kádr, trenér může se sestavou různě hýbat, což je pro nás skvělé. Všichni si můžeme zahrát a zároveň si i odpočinout. Čeká nás zápas podzimu, máme obrovskou motivaci. A jsme připraveni postoupit.