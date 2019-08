Zápas od Ligy mistrů. Chceme to pro sebe, pro Slavii, říká Trpišovský

Loni se mu to při premiéře nevydařilo. Nedokázal se Slavií přejít přes Dynamo Kyjev ve třetím předkole a musel se spokojit s Evropskou ligou.

Tam se ale slávisté předvedli úctyhodně a skvělou sezonu, kterou ve finále zakončili ziskem double, podtrhli tažením až do čtvrtfinále.

„Tlak teď je srovnatelný s tlakem v jarní části Evropské ligy. Chtěli jsme pořád dál a dál, postoupit chceme i teď,“ uvedl Trpišovský, který ve Slavii úspěšně působí stále teprve necelé dva roky. „Kdyby mi před pěti lety někdo řekl, že budu mít možnost dostat se do Ligy mistrů, nevěřil bych,“ usmál se.

Byl by postup pro vás největším úspěchem v kariéře?

Jsme od toho jeden zápas, byl by to pro mě velký úspěch, největší v kariéře. Řadil bych to k vrcholu toho, co jsem ve sportu zažil.

Slavia - CFR Kluž středa 21.00, první zápas 1:0 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van Buren. Kluž: Arlauskis - Sušič, Cestor, Burca, Camora - Aurélio, Bordeianu, Djokovič - Deac, Rondón, Omrani.

Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.).

K tomu vám s Kluží stačí vzhledem k vítězství z Rumunska i neprohrát. Přizpůsobíte tomu taktiku?

Musíme být věrní svému stylu. Doma hrajeme vždycky na vítězství, víme, že jsme tu silní, že si tu víc dovolíme. Nesmíme spekulovat, kalkulovat. Chceme hrát ofenzivně, to je naše tvář, to musíme zopakovat. Soustředíme se na to, abychom podali výkon, který umíme. Musíme si dát do hlav, že když vyhrajeme, budeme úspěšní.

Jaký přístup očekáváte od Kluže?

Lze očekávat to, co hráli na Celtiku (postupové vítězství 4:3). A budou chtít navázat na druhý poločas proti nám. Jsou velmi dobří v presinku, napadají ve čtyřech, pěti hráčích. Snaží se vnutit soupeři svůj styl a rozbít jeho hru. Rozhodne, kdo bude dominantní na hřišti. Budou se spoléhat na standardní situace, v lize z nich teď dali všechny čtyři góly. Z Kluže cítím velkou soudržnost, ten tým má dobrou mentalitu, vnitřní sílu. Víme, že nás bude stát nesmírné úsilí, abychom zápas zvládli. Ale jsme na to připravení.

Kdo má podle vás větší šanci na postup?

Pořád je to padesát na padesát. Kluž je nebezpečný tým se skvělým trenérem. Chápu, že roli favorita chtějí hodit na nás, ale první zápas ukázal, jak jsme nesmírně vyrovnaní. V první půli jsme tam byli lepší my, druhou oni.

Plánujete proti prvnímu duelu nějaké změny v sestavě?

Jestli nastoupíme, nebo nenastoupíme ve stejném složení, si zatím nechám pro sebe. Soustředíme se spíš na to, abychom navázali na výkon z prvního poločasu. A na to, jak ten zápas prostě zvládnout.

Jak jsou na tom marodi Coufal s Hovorkou?

Oba trénovali a jsou na zápas připravení. Jsme v kompletním složení.

Berete to tak, že by pro Slavii mohlo jít o přelomovou událost? V novém Edenu ještě - na rozdíl od Plzně - skupinu Ligy mistrů nehrála.

S ničím to nesrovnáváme. Jsme jeden zápas od Ligy mistrů a já z kluků cítím, jak strašně moc tam chtějí. Jsou ochotní na hřišti udělat cokoliv. Je to obrovská příležitost, chceme to. Pro sebe. Pro Slavii. Uděláme pro to maximum, podřídili jsme tomu všechno. Postup je pro nás i pro klub v současnosti velmi důležitý.