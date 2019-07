Černá série straší Jablonec. Čeká nás silný soupeř, varuje kouč Rada

Jablonec hraje nejen o šanci na základní skupinu pohárů, kterou loni zažil poprvé ve své historii. Ale také o atraktivní souboj s Wolverhamptonem Wanderers, případným soupeřem v následující fázi kvalifikace.

Před rokem ji hrát nemusel, jako finalista domácího poháru šel do hlavní fáze přímo. Předtím z předkol nikdy do skupiny neprošel.

I proto, že nevyhrává doma. To se mu povedlo naposled v létě 2013, ve třetím předkole zdolal Strömsgotset 2:1, výhru pak potvrdil i venku (3:1), ale v play off nestačil na Betis Sevillu.

Ve čtvrteční odvetě budou mít Jablonečtí co dělat, aby odvrátili vyřazení s arménským outsiderem. Před týdnem na hřišti soupeři po nepříliš povedeném výkonu podlehli 1:2.

Jablonec - Pjunik Jerevan čtvrtek 19.00 První zápas: 1:2.

Rozhodčí: Lapočkin - Averjanov, Kudrjavcev (všichni Rusko)

Předpokládané sestavy, Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, Matoušek, Acosta - Doležal.

Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jedigarjan - Simonjan, Jefimov, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan.

Hrálo se v Gjumri, Jablonec tam odcestoval s mnohadinovým zpožděním při odletu z Prahy. Domácí vedli po dvou gólech Artura Miranjana, po přestávce trefil přijatelný výsledek Martin Doležal.

„První poločas jsme tam prospali, ale v druhém jsme byli lepší. Jsem rád, že jsme dali tu branku. Prohra nás samozřejmě mrzela, bylo to zklamání. Čeká nás hodně těžká odveta, my se na ni musíme připravit a zvládnout ji,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Maximem Pjuniku je 3. předkolo, kde před rokem vypadl s Maccabi Tel Aviv. V roce 2011 arménský celek ve 2. předkole Ligy mistrů utrpěl dva debakly s Plzní: 0:4 a 1:5.

„Musíme se připravit na silného soupeře. Tady to bylo trošku podceňované, četl jsem, že je ostuda, že jsme tam prohráli. Ale Pjunik Jerevan hraje předkola skoro každý rok. Jestli se dostane dál, to už je jiná věc, ale v součtu má těch zápasů v předkolech možná víc než my,“ upozornil Rada. „Takže určitě je to zkušený tým, který má směrem dopředu spoustu hodně kvalitních hráčů.“

Jablonec se na odvetu aspoň dobře naladil, v neděli v lize smetl Slovácko šesti góly. Pjuniku ještě nová ligová sezona nezačala. Jerevanský tým musel hrát už 1. předkolo Evropské ligy, v němž po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku vyřadil Škupi Skopje.

„Vítězství nad Slováckem by hráčům mělo dodat trošku sebevědomí. Věřím, že se na odvetu dobře připraví a zvládneme to,“ dodal Rada.