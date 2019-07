Pjunik - Jablonec, boj o Evropskou ligu, chytá Hanuš, Váňa nehraje

Utkání se hraje na stadionu v druhém největším arménském městě Gjumri, protože stadion Pjuniku v Jerevanu je k dispozici pro probíhající evropský šampionát do 19 let.

Pjunik Jerevan - Jablonec

Jablonec je loňský účastník skupinové fáze, z tehdejší základní sestavy však už v klubu nejsou Holeš, Hovorka, Masopust, Lischka, Hanousek a Trávník.

Dnes trenér Rada překvapivě postavil do brány náhradníka Hanuše, soutěžní premiéru za Jablonec odehraje Jugas, host ze Slavie. Na stoperu tak chybí Váňa, hráč divizního béčka, který o víkendu debutoval na Spartě.

Jablonec měl ve středu potíže při cestě. Objednaný speciál měl při příletu do Prahy velké zpoždění, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes Bělorusko, Ukrajinu a Rusko.

Tým se tak z letiště vrátil na pražský Strahov, kde absolvoval trénink a do dějiště zápasu odcestoval až večer vládním speciálem. Do Gjumri výprava dorazila v ranních hodinách. Je otázkou, jak se to všechno projeví na výkonu.