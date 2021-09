Chtěli bychom využít nějaký brejk, říká Považanec před duelem s Alkmaarem

„Je to hodně silný tým, má renomé, hraje hodně ofenzivně, což je jeho silnější stránka,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada na adresu Alkmaaru, s nímž severočeský klub před deseti lety pod vedením kouče Komňackého ve 3. předkole Evropské ligy vypadl.



Ani jednomu celku se v letošní sezoně vstup do domácích lig nepovedl, přesto jdou do dnešního zápasu v rozdílném rozpoložení: zatímco Alkmaar doma v neděli rozdrtil Go Ahead Eagles 5:0 a posunul se z předposledního na 12. místo, Jablonečtí v Podještědském derby podlehli ve stejný den na svém stadionu Liberci 0:1 a v tabulce jsou na 10. pozici.

„Moc gólů nestřílíme, obrázkem všeho bylo derby s Libercem, ale věřím, že už si to konečně vybereme a nějaké šance proměníme. Třeba hned proti Alkmaaru,“ přeje si záložník Jablonce Jakub Považanec. „Čeká nás ale favorit naší skupiny a bude jen na nás, abychom mu to co nejvíce znepříjemnili. Chtěli bychom využít nějaký brejk.“